Стул как символ ушедшего года

Если бы у меня спросили, с чем ассоциируется прошедший год, я бы сказала: со стулом. Помните, в начале года новоиспеченный спикер Сейма Викторас Пранцкетис вежливо придвинул стул на встрече послу Российской Федерации Александру Удальцову. И понеслось! Весь год этот стул то выбивали из-под ног, то передвигали в разные стороны, то играли с ним в подвижную игру на выбывание «Кто лишний».

Поиграла в нее и Грета Кильдишене, грациозно покрутилась вокруг в своей шикарной шубке, а глядь, место уже занято… Или вот еще интересная игра: кто-то присел на стул, а там кнопки подложены, вот и приходится с ойканьем прыгать вокруг на всеобщую радость. Или так: присел на него случайно – и ты уже меченый. Идешь и не видишь, что весь зад у тебя мелом испачкан. А все смеются и показывают пальцами, особенно те, кто сиденье мелом пачкали. И потом доказывай – не доказывай, что нечаянно присел, или случайно, или показалось – бесполезно. Меченый!

Да, что ни говори, а стул Пранцкетиса стал определяющим. То из-за стула, то из-под него нам весь год показывали то рожки, то фиги, то пугали страшными гримасами и масками, смахивающими то на президента США, то на президента России. Жужжали вокруг стула игрушечные самолетики со звездами, кружили танки. «Трам-там-пам», – звучала тревожная барабанная дробь: «Неугомонный не дремлет враг!» Кто не спрятался, тот виноват. Бравые оловянные солдатики брали в плен и привязывали к спинке стула. Пытать не пытали, но лампой в глаза светили с пристрастием: а вдруг там серп и молот выбит на сетчатке.

Мы весь год поглядывали на этот стул с опаской и ожиданиями. Следили за теми, кто на него присаживался. А еще за тем, насколько вежливо и кому его придвигали. Многого не ждали, но втайне надеялись, а вдруг окажется на стуле Дед Мороз с подарками. Но чаще там оказывался фокусник, который из кармана тянул нескончаемую ленту обещаний или демонстрировал фокусы с ценами. Вот берет у вас часы марки Breguet, а в соседнем кармане выуживает с надписью Made in China и говорит, что так и было. Ловкость рук и никакого мошенничества!

Стул покрывался одеялом заботы о ближнем, но каждый реформатор, оказавшийся на нем, как будто вступал в спор со своим эго или тенями прошлого. Реформаторы от образования решили отомстить своим учителям, а реформаторы сферы здравоохранения доигрывали недоигранную с детства игру в доктора. Нашлись даже реформаторы Памяти, но кто виноват, что кроме Истории мы ничего не умеем делать?

Этот стул стал залогом успешных торговых сделок: впервые в истории дорогой американский сжиженный природный газ обменяли на дешевые литовские яйца. И Америка, безусловно, объявит один из дней года Днем яйца Литвы, ведь никогда еще жители Штатов не пробовали такой деликатес, выращенный на литовских птицефабриках, где еще не у всех кур есть отдельная клетка со всеми удобствами и с персональным петухом.

Так что, согласитесь, все в 2017 году крутилось вокруг стула, так многозначительно подвинутого Пранцкетисом. Впрочем, не самый плохой символ. Да еще полезный в хозяйстве! Им при случае можно подпереть сползающую гору Гядиминаса, или поставить Стул в качестве памятника на Лукишкской площади, навсегда покончив со спорами: Погоне там стоять или партизанскому бункеру.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета

Метки: N1 (1193) 4 января, Александр Удальцов, Викторас Пранцкетис, прошедший год, Ромуальда Пошевецкая