Ступай себе босиком, ступай

Люди со средними и меньшими доходами очень часто спрашивают, а как нам накапливать? Как нам инвестировать? Ведь мы не получаем столько доходов, чтобы могли покупать в кредит недвижимость. У нас нет столько знаний, чтобы покупать акции. Мы не разбираемся в инструментах коллективного инвестирования, которые по зубам профессионалам. Нам вообще сложно выделить с наших доходов даже 5 проц. – растут дети, все нужно сейчас. И в то же время мы постоянно слышим, что уважаемые институции, консультанты по личным финансам и политики напоминают нам – откладывайте на черный день, копите на старость, не полагайтесь на один источник доходов, разбивайте риск на части. А как нам это сделать, спрашивают они?

Именно о таких лицах больше всего и думали, когда почти 15 лет назад была создана так называемая вторая пенсионная ступень, т. е. пенсионное накопление в частных фондах. Поскольку человек, получающий малые или средние доходы, не очень-то может сэкономить, было решено помочь ему: на накопление пенсии направить часть взносов, которые он платит «Содре». Кстати, это решение было выгодно обеим сторонам – не только самому человеку, но и «Содре». С ухудшением демографической ситуации общественным финансам «Содры» выгодно, чтобы она могла освободиться от части бремени, связанного с обязательствами на будущее.

Поэтому сначала этот переводимый на накопление процент составлял 2,5 процента, затем он увеличился, пока достиг 5,5 процента, а потом наступил кризис. Тогда начались урезания, урезали целых три раза, и стало ясно, что такое урезанное накопление на старость – недостаточно. Поэтому в 2014 году было реализовано решение, которое действует по сей день. Кто хотел, мог вернуться в «Содру» – и вернулся. Кто хотел, мог накапливать только два процентных пункта содровского тарифа, а кто не хотел, мог участвовать в смешанной системе, в которой, помимо содровского тарифа, может присоединиться сам, и государство в таком случае выделяет субсидию. Таких лиц сейчас 570 тысяч – большинство. Почти столько, сколько в стране людей, получающих пенсию по старости. Всего в накоплении так или иначе участвуют вдвое больше – 1,28 млн человек.

Эта система, к которой государство присоединяется в размере двух процентов от средней зарплаты, выгодна людям, имеющим доходы ниже средних. Для большинства из них это единственная возможность иметь тот другой, альтернативный дополнительный источник доходов на старости. Однако правящие сейчас хотят лишить их этой возможности. Отнять и те почти 200 миллионов евро доходов содровского тарифа и разделить их нынешним пенсионерам. Для обоснования этого своего намерения политики приводят аргументы, которые будто бы компрометируют пенсионное накопление. Эти «компроматы» сами легко компрометируемые, но речь сейчас не о них.

Речь идет об истинных намерениях политиков и о политической кухне. Да, о той кухне, на которой важно опустошить холодильник и тумбочки запасов, подмести все сейчас, пока на этой кухне хозяйничаешь ТЫ. Положить на весы тех, кто сейчас еще накапливает, и тех, кто уже получает пенсию, и взвешивать не что иное, а только их голоса на выборах.

И тогда стоит вернуться к тому, с чего я начала. А как копить тем, у кого доходы малы? Потому что богатые позаботятся о себе в любом случае. Что? Получающие низкие доходы тоже хотят копить? Кончайте, я так не думаю. Они же ничего не накопят, говорят политики. Им же «Содра» все даст.

Прошло Рождество – пора подарков. Милые политики, купите всем участникам пенсионных фондов в подарок беруши. Чтобы они не слышали вашу постоянную песню о капкане нищеты – ступай себе босиком, ступай, мир печален – для тебя, а для нас он – прекрасен.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT.

Метки: N1 (1193) 4 января, доходы, Рута Вайнене, Содра, Экономист