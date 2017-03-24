Суд арестовал проданные Arvi ir ko акции предприятия Arvi kalakutai

Суд арестовал акции дочернего предприятия контролируемой Видмантасом Кучинскасом группы по производству удобрений, кормов, сахара и продуктов из индюшатины Arvi – Arvi kalakutai. Акции арестованы по просьбе российского коммерческого банка “Альфа-Банк”, который добивается от В. Кучинскаса уплаты долга на сумму 20 млн. евро.

Каунасский окружной суд в четверг применил временные меры защиты и наложил арест на проданные компанией Arvi ir ko права и акции Arvi kalakutai, а также запретил косвенно управляемым В. Кучинскасом компаниям APH и кипрской Alvator Management Limited распоряжаться приобретенными в результате сделок правами и акциями, включая право голоса, сообщил представитель российского банка – адвокат Sorainen Лауринас Лукошюнас.

По его словам, номинальная стоимость проданных несколькими сделками акций и прав предприятия Arvi kalakutai превышает 7 млн. евро.

“Альфа-Банк” требует от В. Кучинскаса уплаты долга на сумму почти 20 млн. евро. Банк также оспаривает сделку В. Кучинскаса по отчуждению акций холдинга Arvi – Vyrja сыну Юстасу Кучинскасу. И отчужденные акции, и все остальное имущество В. Кучинскаса арестованы – Апелляционный суд в начале февраля оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте имущества В. Кучинскаса стоимостью 14 млн. евро.

Адвокат Sorainen Л. Лукошюнас сказал BNS, что из находящихся в открытом доступе данных видно, что сейчас арест наложен на имущество Arvi ir ko стоимостью примерно 35 млн. евро.

Споры между предпринимателем и российским банком идут потому, что банк в 2012-2014 годах предоставил компании Arvi NPK ссуду в размере 17 млн. евро. Спор идет относительно задолженности в 12 млн. евро. Поручителем за ссуды был сам В. Кучинскас.

BNS

Метки: Arvi ir Ko, Акции, Видмантас Кучинскас, Литва