Суд ЕС подтвердил: ХАМАС – террористическая группировка

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Суд Европейского союза отверг апелляцию, поданную ХАМАСом, против решения этого же суда от 2015 года, в котором группировка признается террористической. На основании вердикта ХАМАС был подвергнут санкциям ЕС.

«Принимая сегодняшнее решение, суд рассмотрел все аргументы ХАМАСа и отверг их одно за другим. Тем самым подтверждается обоснованность замораживания активов группировки», — отмечается в заявлении, опубликованном расположенной в Люксембурге судебной инстанцией.

В апелляции ХАМАС утверждал, что является действующим на законных основаниях политическим движением и основополагающей частью палестинской системы власти: «На этом основании необходимо исключить ХАМАС из списка террористических организаций». Однако суд постановил, что, поскольку группировка не является государством или правительством, она не имеет права претендовать на подобный статус.

NEWSru.com.il