Суд: Литовские железные дороги на законном основании купили шпалы у Swetrak

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Подписанный государственными Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) и компанией эстонского и литовского капитала Swetrak после переговоров договор на поставку шпал является законным, а предложение участвовавшей в конкурсе компании эстонского капитала Skinest Baltija не соответствовало техническим требованиям, постановил суд.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 20 декабря оставил без изменений принятое Вильнюсским окружным судом в августе этого года решение, которым был отклонен иск Skinest Baltijos и удовлетворен иск Swetrak.

Swetrak обжаловала в суде решения Lietuvos gelezinkeliai признать победителем закупки компанию Skinest Baltija, технические параметры предложенной которой железобетонных шпал белорусского производителя «Дорстроймонтажтрест», по мнению Swetrak, не соответствовали требованиям. Skinest Baltija и Lietuvos gelezinkeliai с такой оценкой не согласились, однако их аргументы суд не убедили.

«Предоставленные письменные доказательства не обосновывают утверждения о том, что предложенные Skinest Baltija товары соответствуют требованиям к технической квалификации покупки, чтобы предложенные шпалы использовались на магистральных линиях железных дорог не менее трех последних лет, причем загрузка поездов не должна быть меньше 30 млн тонн брутто в год», — говорится в определении АСЛ.

В свою очередь, Skinest Baltija обжаловала подписанный Lietuvos gelezinkeliai и Swetrak 24 мая договор купли-продажи шпал. Он подписан после того, как Комиссия по координированию защиты важных для обеспечения национальной безопасности объектов заявила, что договор со Skinest Baltija будет противоречить интересам национальной безопасности.

«Поскольку сложились обстоятельства, в силу которых договор купли-продажи с победителем (Skinest Baltija – BNS) не мог быть заключен, закупалось минимальное количество железобетонных шпал, необходимых для выполнения условий подписанного договора подряда и обеспечения выполнения ремонтных работ. Следует сделать вывод, что осуществление такой закупки не противоречит закрепленным в Законе о конкурсных закупках принципам и целям», — указано в определении АСЛ.

Правительство в июне подтвердило, что сделка Литовских железных дорог со Skinest Baltija стоимостью более 3 млн евро не будет отвечать интересам национальной безопасности, как отмечало правительство, у владельца управляющей акциями Skinest Baltija компании Skinest Rail Олега Осиновского есть повышающие риск и представляющие угрозу для национальной безопасности связи с ведомствами зарубежных стран или их физическими или юридическими лицами. Кроме того, О. Осиновский является подозреваемым в деле о коррупционном преступлении в Латвии.

Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и О. Осиновский оспаривают эти решения правительства Литвы в судах. Компания Skinest Rail в августе обещала, что если в течение шести месяцев не удастся разрешить спор мирным путем, то она подаст в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне иск о нарушении двустороннего литовско-эстонского договора о поощрении инвестиций.

BNS