Суд не отстранил прокурора Ю. Лауцюса от рассмотрения дела MG Baltic

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В среду Вильнюсский окружной суд, рассматривающий дело о политической коррупции, отклонил просьбу защитников обвиняемых отстранить от рассмотрения дела прокурора Юстаса Лауцюса.

Отстранить гособвинителя просил адвокат бывшего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса Симонас Слапшинскас.

Последний утверждает, что прокурор, манипулируя своими полномочиями, незаконно предал гласности частные данные, когда рассказывал в суде детали перевода Р. Курлянскисом 10 тыс. евро другому обвиняемому, бывшему лидеру Либерального движения Элигиюсу Масюлису.

По мнению защиты, прокурор продемонстрировал этим свою предвзятость.

Судья Вильнюсского окружного суда Нийоле Жимкене в среду констатировала, что судейская коллегия «отчасти согласна с аргументами защиты», что не было потребности детализировать расходы Э. Масюлиса, и прокурор мог избежать эмоций, однако, по ее мнению, «это недостаточное основание для его отстранения».

Ю. Лауцюс на судебном заседании заявил, что располагает данными о том, что с помощью переведенных в декабре средств Э. Масюлис оплатил услуги адвоката, заплатил залог Главной Избирательной комиссии, чтобы участвовать в выборах мэра Клайпеды, «удовлетворял повседневные бытовые потребности», например, был в баре или аквапарке. Эти средства были названы займом.

Сам прокурор с отстранением не согласен. Он считает, что приведенные данные об банковском переводе доказывают, обвиняемые общаются, нарушая меру пресечения. По его словам, они также демонстрируют, что Р. Курлянскис оказывает влияние на Э. Масюлиса.

Обвиняемые отрицают, что нарушили меру пресечения и говорят, что условия займа были согласованы через адвокатов.

В деле о политкоррупции Р. Курлянскису предъявлены обвинения в том, что он давал взятки политикам за принятие выгодных для концерна решений.

Никто из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследования предвзято.

В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.

BNS