Суд отклонил претензии Versina и LiCon по реконструкции стадиона в Каунасе

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Каунасский муниципалитет обоснованно объявил победителем объявленного конкурса на реконструкцию стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса турецкую компанию Kayi Insaat Sanayi ve Ticaret, заявил суд.

Каунасский окружной суд в понедельник отклонил иски вильнюсских предприятий инженерных сетей Versina и LitCon, которые оспорили результаты конкурса. Суд также дал возможность продолжать реконструкцию стадиона — отменил назначенные в июле временные меры защиты.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы в течение 14 дней.

Каунасский муниципалитет в середине июня с Kayi Insaat Sanayi ve Ticaret подписал контракт на 46 млн евро. Муниципалитет планировал приступить к реконструкции стадиона в июле и завершить её через 20 месяцев.

Всего в конкурсе участвовало 8 поставщиков. Самая низкая цена — 34,95 млн евро- была предложена турецкой компанией, Versina и KRS предлагали выполнить работы за 35,5 млн евро. Предложения HSC Baltic, LitCon и Dzukijos Statyba были отклонены, поскольку они не соответствовали требованиям.

BNS