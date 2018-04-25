Суд отложил до конца марта оглашение решения по делу 13 января

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Во вторник Вильнюсский окружной суд решил отложить объявление приговора по делу о событиях 13 января 1991 года до конца марта.

Ранее планировалось, что оглашение приговора состоится 18 февраля, но суд сообщил, что оно перенесено на 27 марта.

В сообщении говорится, что по причине долговременной нетрудоспособности члена судейской коллегии в период составления приговора, у суда нет возможности огласить его в феврале.

В деле 13 о событиях января 1991 года в Литве более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство из них привлечено к суду заочно.

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Во вторник литовская разведка предупредила, что Россия может предпринять провокации в отношении сотрудников властных и правоохранительных органов, связанных с рассмотрением дела 13 января.

Еще в июле прошлого года Россия сообщила, что завела дела на литовских судей и прокуроров, рассматривающих дело 13 января. Вильнюсский окружной суд должен огласить приговор по этому делу 18 февраля.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис отметил, что поскольку Россия угрожает уголовными делами, литовские службы предприняли меры защиты должностных лиц, расследующих дело о событиях 13 января 1991 года.

BNS