Суд по вопросу увольнения Й.Милюса обратился в Конституционный суд

Вильнюсский окружной административный суд в четверг решил обратиться в Конституционный суд с просьбой разъяснить, законно ли правительство уволило руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы Йонаса Милюса.

“Суд, рассмотрев дело, усомнился как в протокольных решениях правительства Литовской Республики, так и в постановлении об увольнении Й.Милюса, а посему обратился в Конституционный суд Литовской Республики, чтобы тот разобрался, не входят ли спорные решения правительства в противоречие как с законами Литовского государства, так и с Конституцией Литовской Республики”, – пояснил журналистам судья Арунас Каминскас.

Решение суда об обращении в КС обжалованию не подлежит.

Кабинет министров уволил Й.Милюса в начале октября. Представители правительства утверждали, будто основой для увольнения послужило неодобрение отчёта о работе службы. Й.Милюс между тем утверждает, что никакого обсуждения отчёта в правительстве не было, а увольнение было обусловлено политическими мотивами.

Суд в качестве свидетелей по делу опросил бывшего министра внутренних дел Томаса Жилинскаса и бывшего министра сельского хозяйства Виргинию Балтрайтене.

Правоохранительные органы предъявили Милюсу подозрения в служебных злоупотреблениях и фальсификации документов. Утверждалось, будто каунасская компания Judex, являющаяся производителем замороженных пищевых продуктов, через редставителя партии “Порядок и справедливость” парламентария Пятраса Гражулиса стремилась оказать влияние на ГПВС с целью избежать взысканий за нарушения.

П.Гражулис был опрошен в качестве специального свидетеля, между тем Й.Милюс свою вину категорически отрицает.

BNS

Метки: Йонас Милюс, Литва, Суд