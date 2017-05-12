Суд примет решение об экстрадиции в США подозреваемого в афере на сумму 100 млн. долларов литовца

Вильнюсский окружной суд в пятницу собирается рассмотреть заявление Генеральной прокуратуры о выдаче Соединенным Штатам Америки гражданина Литвы Эвалдаса Римашаускаса, который подозревается в том, что мошенническими действиями выманил у двух международных компаний в США – Google и Facebook – 100 млн. долларов (почти 92 млн. евро).

Э. Римашаускас был задержан в середине марта, спустя примерно месяц Литва получила просьбу США об экстрадиции подозреваемого.

Прокуратура просит выдать находящегося сейчас под арестом 48-летнего Э. Римашаускаса на основании международного договора с США об экстрадиции.

Как сообщалось, правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

BNS

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