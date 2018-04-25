Суд приступил к рассмотрению дела о шпионаже

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В пятницу в Шяуляйском окружном суде началось рассмотрение дела о шпионаже в пользу России, проводится опрос обоих обвиняемых, информировал BNS представитель суда Витаутас Йончас.

«Сегодня суд начал рассмотрение дела по существу и проводится опрос обвиняемых, По существу они свою вину признают», — сказал он.

Дело рассматривается в закрытом режиме. Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.

Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже.

Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Как сообщает прокуратура, таким образом разведслужбе зарубежного государства были переданы данные о деятельности Авиабазы, информация о лицах, проходящих службу в литовской армии и армии другого государства.

Также установлено, что одной из задач зарубежной разведслужбы для обвиняемых были сбор и передача информации о лицах, которые могли бы начать сотрудничество с российской разведкой.

Выполняя эти поручения зарубежной разведки, обвиняемые постоянно передавали рукописные отчеты о выполненных заданиях. В общей сложности установлено более 35 случаев передачи информации указанного характера. Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Обвиняемые задержаны 11 декабря 2017 года.

Клайпедский окружной суд завершил рассмотрение еще одного дело о шпионаже в пользу России, обвиняемого предлагается посадить на восемь лет.

На следующее заседание 5 апреля приглашаются свидетели.

BNS