Суд признал утверждения ДГБ о Р. Шукисе не соответствующими действительности

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Вильнюсский участковый суд в пятницу признал не соответствующими действительности утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ) о бывшем члене сейма, экс-министре Раймондасе Шукисе.

Бывший политик оспорил в суде информацию разведки, предоставленную в прошлом году проводившему парламентское расследование Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы.

«Хотя у истца (Р. Шукиса – BNS) нет оснований не согласиться с ответчиком (ДГБ — BNS) в том, что распространенные ответчиком определенные данные, если оценивать их отвлеченно, они соответствуют действительности, (…) суд счел, что обобщенная информация и выводы не соответствуют действительности», — сказала судья Вилия Ранцева.

Это решение еще может быть обжаловано в суде второй инстанции в течение 30 дней.

В предоставленной парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) рассекреченной информации ДГБ упоминает Р. Шукиса как участника процесса, когда представители концерна MG Baltic пытались оказывать влияние на тогдашнюю Партию народного возрождения во главе с Арунасом Валинскасом и стремились контролировать отколовшуюся от нее фракцию.

ДГБ утверждает, что в 2009 году, после освобождения от должности главы сейма А. Валинскаса, представители концерна MG Baltic обсуждали Р. Шукиса как вероятного кандидата в спикеры сейма, а впоследствии — в министры.

«В ноябре 2008 года (член сейма – BNS) Гинтарас Стяпонавичюс поинтересовался (у тогдашнего вице-президента концерна — BNS) Раймондаса Курлянскиса его мнением о кандидатах в министры Рягимантасе Чупайле и Р. Шукисе: «Я глава фракции, Р. Чупайла и Р. Шукис — министры. Как вам такой сценарий?». А Р. Курлянскис ответил: «Это выглядит намного лучше», — говорится в информации ДГБ.

Р. Шукис также упоминается как лицо, на которого пытались оказывать влияние, когда концерн MG Baltic добивался победы на конкурсных закупках по строительству в системе здравоохранения.

Участковый суд подчеркнул, что фактическая последовательность событий была иной, нежели в предоставленной ДГБ справке. Кроме того, карьера Р. Шукиса складывалась не так, как написано в справке.

«Суд счел характер данных унизительным. (…) Суд, помимо своих прочих аргументов, указал, что принял во внимание комментарии, которые были распространены в интернете и были связаны со статьями, связанными с обнародованием справки. Эти комментарии были исключительно негативно направлены против личности истца», — сказала В. Ранцева.

Адвокат Р. Шукиса Гинтарас Валюконис приветствовал решение суда и сказал BNS, что разведка составила справку для КНБО «недостаточно тщательно».

«Обобщения ДГБ неверны, потому что, во-первых, Р. Шукиса не было в той партии, о которой говорили, во-вторых, он не был председателем партии, в-третьих, он не был министром 2009 году, а был в 2010 году», — сказал юрист.

Пресс-атташе ДГБ Аурелия Каткувене сказала BNS, что юристы департамента дадут оценку решению суда на предмет того, можно ли его обжаловать.

Суд также обязал ДГБ опровергнуть распространенную информацию и передать опровержение КНБО.

Р. Шукис судится по поводу действий ДГБ и в Вильнюсском окружном административном суде. Он просит этот суд признать незаконными действия ДГБ при сборе и передаче в прошлом году информации комитету сейма.

Р. Шукис был членом сейма нескольких созывов (в 2000 – 2012 годах), в 2006 – 2007 годах был министром внутренних дел, в 2008 – 2010 годах — заместителем председателя сейма, в 2010 – 2012 годах работал министром здравоохранения, а парламентским контролером работал в 2013 – 2018 годах. Р. Шукис был членом Либерально-центристского союза.

Часть информации ДГБ была рассекречена по просьбе КНБО, когда он завершил парламентское расследование относительно влияния групп интересов на политические процессы.

В утвержденных сеймом выводах комитета указано, что руководство концерна MG Baltic попыталось провести в жизнь политический сценарий, в соответствии с которым целью было создание новой либеральной партии, удовлетворяющей интересы концерна. После создания тесно связанной с руководством концерна MG Baltic политической партии, Литовского либерального движения, меньше чем за 10 лет концерн MG Baltic стал самой влиятельной в Литве коммерческой группой.

В выводах расследования угрозой для государственного устройства и нацбезопасности Литвы признаны незаконные действия российской энергетической госкомпании «Росатом» и литовского концерна MG Baltic.

BNS