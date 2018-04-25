Суд разрешил Litgrid продолжить важный для синхронизации конкурс

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Литовская электросетевая компания Litgrid может продолжить проведение международного конкурса на расширение трансформаторной подстанции в Алитусе. Предварительная стоимость работ по проекту — 27 млн евро. Подстанцию ​​необходимо модернизировать, так как она необходима для синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой через литовско-польское соединение LitPol Link.

21 декабря Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу одной из крупнейших в Литве организаций по проектированию и строительству электростанций Института энергетических сетей (Energetikos tinklu institutas (ETI) о временной приостановке процедур конкурса и запрете Litgrid подписывать договор до принятия судом окончательного решения.

Руководитель ETI Гедрюс Линикас BNS сказал, что его организация участвовала в дорогостоящем конкурсе со своим акционером — государственной китайской энергетическо-строительной компанией North China Power Engineering Co. Ltd. Консорциум, по его словам, представил лучшее финансовое предложение и должен был быть объявлен победителем конкурса, но был из него выведен по причине якобы недостаточной квалификации.

Объявленный в конце августа конкурс предварительной стоимостью 26,9 млн евро (с НДС) завершился 1 октября. О количестве полученных заявок и о том, кто участвовал в конкурсе, Litgrid публично не объявляла.

По словам представителя компании Юрги Эйвайте, победитель конкурса должен быть объявлен в январе, и компания не может комментировать детали, пока процедуры не будут полностью завершены.

К концу января 2021 года победитель конкурса должен будет расширить смычку с Польшей — установить на подстанции в Алитусе автотрансформатор.

Представители Litgrid BNS ранее говорили, что максимальная мощность LitPol Link составляет более 2000 мегаватт (МВт), но сейчас Алитусская конверторная станция ограничивает её мощность до 500 МВт. После синхронизации в 2025 году LitPol Link сможет работать в режиме полной мощности и синхронно с европейской системой, но для этого на Алитусской подстанции необходимо установить автотрансформатор.

BNS