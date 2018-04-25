Суд в Гааге ужесточил приговор экс-президенту Сербии

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Апелляционный суд в Гааге изменил приговор первому президенту Сербской Республики Радовану Караджичу. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что суд увеличил срок наказания для бывшего сербского лидера до пожизненного заключения.

Ранее, в марте 2016 года, Караджича приговорили к 40 годам тюрьмы за преступления против человечности, геноцид боснийских мусульман и военные преступления, совершенные во время боснийской войны 1992–1995 годов.

В частности, его признали виновным в геноциде в Сребренице — небольшом боснийском городе, где в июле 1995 года были убиты несколько тысяч боснийских мусульман.

Помимо этого, Караджича сочли ответственным за убийства, захват заложников и принудительное переселение жителей Боснии и Герцеговины.

Как отмечается, апелляционные судьи поддержали решение суда первой инстанции и признали экс-президента Республики Сербской виновным, но подчеркнули, что 40-летний срок за геноцид — слишком легкое наказание, учитывая тяжесть его преступлений и вес его ответственности.

Напомним, в 2016 году Караджич подал апелляцию на решение Международного трибунала, который приговорил его к 40 годам заключения. Перед вынесением приговора Караджич просил поощрить его за «уменьшение людских страданий».

korrespondent.net