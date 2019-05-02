Суд в Лондоне арестовал Ассанжа почти на год

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В среду, 1 мая, Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий выхода под залог, передает телеканал Sky News.

11 апреля полиция Великобритании задержала Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ранее президент Эквадора лишил Ассанжа политического убежища.

Формально Ассанж был арестован за неявку в суд в 2012 году, а также по требованию американских властей, подавших просьбу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

Незадолго до ареста портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре писал, что в вскоре планируется выдворение Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне и передача его британским властям. МИД Эквадора отказывался комментировать эти «слухи». WikiLeaks утверждал, что Ассанжа планируют лишить убежища под предлогом коррупционного скандала с офшорными бумагами, к которому косвенно причастен президент Эквадора Ленин Морено.

Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он получил политическое убежище после начала расследования дела об изнасиловании в Швеции в 2010 году. Формальным основанием для выдачи международного ордера на арест Ассанжа стали тогда показания двух гражданок Швеции (его поклонницы и активистки феминистского движения), обвинивших его в изнасиловании и принуждении к занятиям сексом в августе 2010 года. Эти женщины заявляли, что Ассанж проявлял агрессию и действовал вопреки желаниям сексуальной партнерши. В мае 2017-го прокуратура Швеции сняла обвинения с Ассанжа и отменила ордер на его арест.

NEWSru.com