Суд в Сан-Франциско заблокировал решение Трампа о закрытии программы по защите юных мигрантов-“мечтателей”

Федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) не позволил администрации президента США Дональда Трампа закрыть программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте, DACA (“Отложенное действие по отношению к въезжающим детям”), сообщает Reuters.

Как передает агентство, судья Уильям Элсап 9 января постановил, что программа должна оставаться в силе до окончания судебного процесса по этому вопросу.

Согласно решению судьи, власти США имеют право не обрабатывать новые заявки от лиц, которые ранее не участвовали в программе. Тем не менее заявки, которые были поданы до решения Трампа о закрытии DACA, должны быть обработаны, постановил Элсап.

В Департаменте внутренней безопасности США отказались комментировать решение суда. Получить комментарий у представителей Белого дома и Министерства юстиции США Reuters не удалось.

Программа DACA была запущена в 2012 году при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Она дает возможность детям иммигрантов, прибывших в США без документов, получить разрешение на работу.

Трамп объявил о намерении закрыть программу DACA в сентябре 2017 года. Он считает, что из-за нее миллионы американцев потеряли рабочие места. Администрация Трампа дала конгрессу полгода на то, чтобы найти альтернативу этой программе.

После этого несколько штатов, организаций и физических лиц подали иски в суд, требуя отменить решение о закрытии программы и защитить права ее участников, которых неформально называют “dreamers” – “мечтатели”.

NEWSru.com

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