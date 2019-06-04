Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа

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Суд в Швеции отказался заочно арестовывать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает dpa.

Прокурор Ева Мари Перссон ранее заявила, что если шведский суд согласует задержания Ассанжа, то она выдаст европейский ордер на арест.

Напомним, 13 мая шведская прокуратура возобновила предварительное расследование в отношении Ассанжа. В 2010 году он приезжал в Швецию и две женщины заявили, что они якобы стали жертвами сексуальных преступлений, совершенных Ассанжем.

Хотя дело о возможном сексуальном преступлении Ассанжа в Швеции было остановлено в 2017 году, обвинения в изнасиловании остались в силе. Власти Швеции были вынуждены отложить дело, потому что тогда Ассанж жил в посольстве Эквадора, и не было никакой перспективы привезти его в Швецию.

В апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США, где против него подготовили 17 обвинений. Ассанж может получить тюремный срок в 175 лет.

korrespondent.net

Photo by New Media Days on Foter.com / CC BY-SA