Суд в США отменил Obamacare

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Федеральный суд техасского города Форт-Уорт отменил ключевую для здравоохранения в США реформу Obamacare, пишет РИА Новости в субботу, 15 декабря.

Решение принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare. В связи с этим медицинской страховки могут лишиться до 20 миллионов человек, получивших медобслуживание благодаря этой реформе.

Отмечается, что реформа должна быть отменена, поскольку Конгресс отменил ее ключевое положение — штрафы за отсутствие медстраховки. Тот факт, что конгресс отменил обязательную покупку страховки, делает недействительными все другие положения реформы, говорится в решении суда.

Предполагается, что решение будет обжаловано в ближайшее время. Однако оно было принято менее чем за 24 часа до окончания очередного периода покупки страховки на год, который заканчивается 15 декабря. Таким образом, потребителям затруднительно определить, должны ли они купить страховку за оставшееся время, если еще не сделали этого, и как изменится стоимость медицинского обслуживания, если решение суда продолжит действовать.

Белый дом и министерство здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию. Опрос общественного мнения, проведенный центром Gallup в сентябре 2016 года, свидетельствует, что 51 процент американцев не поддерживали закон Обамы. Только 18 процентов заявили, что реформа положительно сказалась на их семьях. 29 процентов сказали, что закон и вовсе им навредил.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы. Указ об отмене Obamacare стал его первым решением на посту главы государства.

korrespondent.net