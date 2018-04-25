Суд вынес вердикт В.Януковучу

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Оболонский районный суда Киева на Украине вынес заочно приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу. За государственную измену ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, пишет «Украинская правда». При этом с Януковича сняли обвинение в пособничестве в «ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации».



Януковича обвиняли по нескольким статьям — госизмене, посягательстве на территориальную целость Украины и в развязывании войны.

В решении суда говорится, что обвинению удалось доказать, что Янукович способствовал России в развязывании «агрессивной войны» против Украины. При этом суд отметил, что следствие не доказало признаков сепаратизма в действиях Януковича.

Обвинение требовало для него максимального наказания — 15 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил взыскать с Виктора Януковича почти 98,6 тысячи гривен (3,5 тысячи долларов) как процессуальные расходы за проведение судебных экспертиз. «Меру обеспечения уголовного производства — аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства — оставить без изменений», — постановил суд.

Согласно решению суда, срок отбывания наказания Януковича будут считать «со времени его задержания».

Приговор был вынесен заочно. Виталий Сердюк, адвокат Януковича, сообщил, что ни он, ни его клиент не получали повесток в суд.

NEWSru.com.il