Суд запретил подписывать договор концессии нацстадиона с Axis

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В понедельник суд запретил Вильнюсскому самоуправлению подписывать договор с компанией концерна Icor — Axis industries о концессии Национального стадиона, подтвердил BNS директор администрации самоуправления Повилас Подярскис.

Такое решение Вильнюсский окружной суд принял по просьбе отстраненной от участия в конкурсе компании Vilniaus nacionalinis stadionas.

Vilniaus nacionalinis stadionas просил суд остановить все процедуры конкурса концессии, обязать мэрию и Департамент по делам культуры и спорта не заключать договора о концессии с Axis industries до принятия окончательного решения в деле – компания просит вернуть ее в конкурс.

Суд удовлетворил просьбу компании лишь отчасти – он не останавливал все конкурсные процедуры, лишь указал, что пока нельзя подписывать договор.

По словам П. Подярскиса, муниципалитет планирует обжаловать это решение, однако это не мешает дальнейшему согласованию условий договора с победителем конкурса.

Комиссия конкурса второй раз исключила Vilniaus nacionalinis stadionas в конце января по причине недостаточной квалификации и возможно ложных данных.

В конце февраля Вильнюсский горсовет одобрил договор о строительстве Национального стадиона с Axis industries на сумму в 79,9 млн евро. Его планируется подписать в течение месяца.

BNS