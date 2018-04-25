Судно бункеровки СПГ Kairos приступает к первой погрузочной операции в Клайпеде

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Крупнейшее в мире судно бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) Kairos в понедельник приступает в Клайпедском порту к первой погрузочной операции, сообщил один из управителей судна, оператор терминала СПГ (ТСПГ) в Клайпеде Klaipedos nafta.

В Клайпедском порту новое судно длиной 117 метров будет использоваться для перегрузки СПГ с ТСПГ на находящуюся у ворот Клайпедского порта станцию по распределению СПГ. В понедельник начинается перегрузка СПГ с судна-газохранилища Independence.

«С началом деятельности Kairos мы обеспечим более конкурентоспособную цену на услуги для пользователей газораспределительной станции и утвердим Klaipedos nafta как компанию, предлагающую клиентам все логистическое звено поставок СПГ. Это не только снизить цену цепи поставок СПГ, но и обеспечит ровное и оперативное предоставление услуги пользователям станции», — сказал для пресс-релиза гендиректор компании Миндаугас Юсюс.

Как утверждает компания, инфраструктура бункеровки и перегрузки СПГ станет особенно актуальной в 2020 году, когда во всем мире будут ужесточены нормы выбросов диоксида серы. Использующие грязное горючее коммерческие суда должны будут перейти на более экологические альтернативы, из которых СПГ считается одной из самых эффективных.

Планируется, что для выполнения операций по перегрузке СПГ Kairos будет заходить в порт по меньшей мере раз в два месяца. Остальное время судном будет заниматься и пользоваться германская компания Nauticor, которая намерена обслуживать другие ТСПГ, находящиеся в портах Балтийского и Северного морей.

Новое бункеровочное судно, которое может перевозить в двух резервуарах до 7,5 тыс. кубометров СПГ, принадлежит совместной компании Babcock International Group и Bernhard Schulte — Babcock Schulte Energy (BSE), а использует его Blue LNG — совместное предприятие немецкой компании Nauticor и Klaipedos nafta.

BNS

Photo by -EZEK on Foter.com / CC BY-ND