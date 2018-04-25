Судно Kairos в Клайпеде снова грузит СПГ

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Зашедшее второй раз в Клайпедский порт крупнейшее в мире судно бункеровки сжиженного природного газа (СПГ) Kairos в понедельник снова переваливает газ с терминала СПГ, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

Kairos будет доставлять груз СПГ с терминала на контролируемую Klaipedos nafta наземную станцию распределения СПГ.

Впервые судно пришвартовалось у Клайпедского терминала СПГ 7 января.

Как сообщает Klaipedos nafta, это уже 20-ая по счету перевалочная операция малого объема, а с начала этого года — пятая.

Перевалка СПГ в Клайпеде идет уже второй год. Первая не только в Литве, но и в мире перевалка с судна-газохранилища на газовоз малого объема была проведена в начале 2017 года.

На сегодняшний день в Клайпедском порту перевалка СПГ была осуществлена 20 раз на газовозы компаний Shell, Gasum и других, а грузы ими были реэкспортированы на терминалы импорта СПГ малого объема в Швеции, Финляндии и Норвегии, а также перевалены на клайпедской станции распределения СПГ.

За период с начала 2017 года на газовозы малого объема было отгружено почти 144 тыс. кубометров СПГ (в 2018 году — 47,2 тыс. кубометров.

BNS

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