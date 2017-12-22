Судно с пассажирами затонуло у берегов Филиппин – есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 166 были спасены в результате крушения судна, произошедшего в четверг, 21 декабря, у берегов Филиппин. Об этом сообщает местная газета Manila Bulletin со ссылкой на береговую охрану.

По ее данным, сигнал о ЧП поступил в 11:27 по местному времени (06:27 по московскому). Быстроходное судно под названием Mercraft 3 потерпело крушение по пути к острову Полило (провинция Кесон).

По предварительным данным, всего на борту находился 251 человек. На месте ЧП ведется поисково-спасательная операция. Пока удалось найти тела четырех человек. Однако точное число погибших еще предстоит установить.

Причины инцидента пока не выяснены. Представители береговой службы отмечают, что затонувшее судно было рассчитано на 286 пассажиров. Таким образом, если данные о количестве пассажиров, находившихся на борту, подтвердятся, версию перегруза можно будет исключить. В то же время наиболее вероятной версией называют неблагоприятные погодные условия.

NEWSru.com

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