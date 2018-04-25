Судно-хранилище СПГ планируется выкупить не раньше 2025 года

🔊 Воспроизвести

Находящаяся в госуправлении компании Klaipedos nafta рассмотрела бы вариант выкупа судна-хранилища сжиженного природного газа (СПГ) до 2025 года, если будет такая возможность, однако сейчас таких планов у компании нет, заявил ее глава Миндаугас Юсюс.

Он отметил, что в данный момент договор об аренде судна Independence с норвежской Hoegh LNG не предусматривает досрочного выкупа.

«У нас есть договор об аренде до (конца – BNS) 2024 года и возможность выкупа посла 2024 года. Поэтому в данный момент у нас нет планов реализовать выкуп раньше. Если такая возможность предоставится, мы, несомненно, ее рассмотрим, но нынешний договор достаточно фиксированный», – заявил в четверг на интернет-семинаре М. Юсюс.

«Если раньше прекращение поставок газа Литве оценивалось как очень малая вероятность по причине транзита (российского – BNS) газа через Литву в Калининград, то сейчас, когда есть терминал в Калининграде, риск такого отключения гораздо выше. Поэтому услуга обеспечения безопасности поставок, которую предоставляет Клайпедский терминал СПГ, становится более важной, чем прежде», – пояснил М. Юсюс.

Испытания российского терминала СПГ в Калининграде прошли в январе.

В прошлом году литовский парламент разрешил выкуп судна-хранилища терминала СПГ в Клайпеде, благодаря которому, как ожидается, сократятся затраты на его содержание. Литва намерена выкупить судно, поэтому оператор терминала СПГ — компания Klaipedos nafta планирует взять заём до 308 млн евро, а правительство предоставит под него гарантию.

BNS