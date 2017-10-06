Судостроительная Vakaru Baltijos laivu statykla добилась через суд возвращения ей акциза за топливо

Косвенно контролируемой эстонским концерном BLRT Grupp литовской судостроительной компании Vakaru Baltijos laivu statykla будет возвращен акциз на топливо, который был уплачен ею за поставленное для построенного в 2013 году судно – такое окончательное решение принял суд.

Суд справедливости Европейского Союза (ЕС) в середине июля сформулировал свое мнение, и Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) 5 октября окончательно постановил, что Государственная налоговая инспекция (ГНИ) должна вернуть компании 24,3 тыс. евро акциза за судовое топливо.

Vakaru Baltijos laivu statykla в июне 2013 года передала неназванной эстонской компании построенное по ее заказу грузовое судно, включая и 73 тыс. литров не использованного во время испытаний судна топлива. Судно ушло из Клайпедского порта без груза в германский порт Штральзунд – там на него был погружен коммерческий груз, который потом был доставлен в порт Сантандер в Испании.

В июле 2013 года компания попросила Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) вернуть акциз за топливо, которое было вывезено из Литвы, однако просьба была отклонена. ГНИ мотивировала это решение тем, что компания должным образом не оформила учетные документы и у нее не было разрешения на поставки топлива судам.

Спор переместился в суды, ГАСЛ обратился по поводу преюдициального решения в Суд справедливости ЕС. Последний суд отметил, что путь судна из Клайпедского порта в Штральзунд следует считать навигационной операцией, а возвращение акциза не противоречит директиве ЕС, согласно которой топливо, которое используется для навигации судов в водах Сообщества с коммерческими целями, освобождается от акциза.

BNS

Метки: Литва