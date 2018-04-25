«Судува»: остался последний шаг

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Чемпион Литвы мариямпольская «Судува» показала характер и сумела в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы сыграть вничью 1:1 со знаменитым «Селтиком» из Глазго.

49-кратный чемпион Шотландии прибыл в Мариямполе с намерением решить все дела уже в первом матче. Тем более что в памяти поклонников «Селтика» остались очень хорошие воспоминания о встречах с «Судувой» в далеком 2002 году. Тогда в рамках 1/64 финала Кубка УЕФА шотландский клуб разгромил «Судуву» дома (8:1), а в гостях забил еще два безответных мяча.

«У «Селтика» намного лучше игроки, нежели у «Судувы», они и контролировали ход встречи в Литве», после матча написал Dailymail. Издание уверенно сообщило, что шотландский клуб точно попадет в групповой этап Лиги Европы.

«Судува» в лучшем случае команда среднего уровня», — после матча написало издание The Scottish Sun.

Перед матчем в Мариямполе «Судува» усилилась австрийским нападающим хорватского происхождения Сандро Готалом (26 лет). Часть прошлого сезона он провел в брестском «Динамо».

Ответный матч пройдет 30 августа в Глазго на «Селтик Парк», вмещающем 60 тысяч зрителей .

Подопечные казахстанского специалиста Владимира Чебурина попали в Лигу Европы после вылета во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов от сербской «Црвены Звезды» (общий счет 0:5). Затем в Лиге Европы «Судува» обыграла латвийский «Спартакс» (общий счет 1:0).

Даже если «Судува» не сумеет пробиться в плей-офф турнира, все равно получит от УЕФА примерно 1,5 млн евро призовых. Пока это рекорд в выступлениях литовских клубов в европейских турнирах.

Фото Эвалдаса Шеметаса/fksuduva.lt