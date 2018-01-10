“Сумасшедший” экс-стратег Трампа Стивен Бэннон ушел из Breitbart News

Бывший политический стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон покинул пост исполнительного председателя совета директоров новостного интернет-сайта Breitbart News, сообщило издание. Отставка последовала за скандалом вокруг высказываний Бэннона в адрес старшего сына президента, после чего Трамп назвал его сумасшедшим.

Breitbart считается рупором правых консерваторов. Причина ухода Бэннона, который занимал пост исполнительного руководителя, официально не называется. Бэннон в своем заявлении выразил “гордость за то, чего достигла команда Breitbart за столь короткий период”. Гендиректор Breitbart News Ларри Солов выразил Бэннону признательность за его вклад в развитие сайта, сообщает ТАСС.

При этом Bloomberg сообщает, что после скандала Трамп велел своему окружению ограничить контакты с Бэнноном. Также издание указывает, что Бэннон потерял поддержку семьи Мерсер, крупнейших доноров Республиканской партии, после личного звонка Трампа главе клана Ребеке Мерсер.

Приписываемые Бэннону скандальные цитаты стали достоянием общественности после публикации отрывков из книги “Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа”, написанной журналистом Майклом Вулфом. Она, в частности, основана на беседах с Бэнноном. Среди приписываемых Бэннону заявлений было обвинение в “предательстве” в адрес Дональда Трампа-младшего, сына президента, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой.

Трамп после этого обрушился с критикой в адрес Бэннона, заявив, что тот “лишился рассудка” и вообще не играл значимой роли в предвыборной кампании. Более того, утверждал Трамп, его стратег не имел на него значительного влияния и редко оставался с ним один на один.

Бэннон после яростной отповеди президента выражал Трампу сожаление и заявлял, что Вулф неверно передал смысл его комментариев, которые вошли в книгу.

Стивен Бэннон возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа с августа 2016 года. С января по август 2017 года был советником американского президента по стратегическим вопросам.

NEWSru.com

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