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Сумма пожертвований в “Пищевой банк” составила почти полмиллиона евро

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В ходе акции сбора продуктов для неимущих “Пищевой банк” (Maisto bankas) за последние два дня покупатели в супермаркетах пожертвовали пищевых продуктов на 421 тыс. евро.

Это – крупнейшая сумма, на которую жертвовали в ходе ежегодной акции, говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что рекордный размер суммы частично вызван подорожанием пищевых продуктов. По сравнению с прежними годами, больше заплатили за крупы, макароны, муку или растительное масло. Между тем, консервированные овощи и мясо, сахар, печеньи или кофе жертвовали более дешевые.

В ходе организованной в 72 городах акции было собрано более 130 тыс. пожертвований.

BNS

Метки: 

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