Сумма возвращенного партиям и кандидатам после выборов в сейм Литвы залога превышает 400 тыс. евро

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы после выборов в сейм вернула партиям и кандидатам залоговую сумму, превышающую 446 тыс. евро (внесенная сумма залога составляла 647 тыс. евро).

Треть предвыборной залоговой суммы – 201 тыс. евро – не будет возвращена, потому что партии и кандидаты не набрали и 3% голосов избирателей или не выполнили другие требования законодательства, сообщает ГИК.

Закон о выборах в сейм предусматривает, что предвыборный залог для одного кандидата составляет величину одной среднемесячной зарплаты, во время прошлых выборов в сейм она была 757 евро. Для партии залог составляет 10 величин среднемесячной зарплаты, то есть более 7,5 тыс. евро.

Как отмечает ГИК, залог нужен для того, чтобы кандидат мог обосновать серьезность своих намерений участвовать в выборах. Не подлежащие возврату залоговые суммы переводятся в госбюджет. Залог должен быть возвращен в течение 40 дней после окончания периода политической кампании.

BNS

Метки: выборы в сейм, ГИК, Литва