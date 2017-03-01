Суперкубок остался в Вильнюсе

В воскресенье в Литве был поднят занавес клубного футбола. Суперкубок Литовской федерации футбола остался в Вильнюсе. Чемпион страны «Жальгирис» на столичной арене Sportima со счетом 1:0 выиграл у вице-чемпиона «Тракай» и второй год подряд завоевал Суперкубок.

В напряженном матче в составе вильнюсцев на 77-й мин. отличился новичок команды из Мали Махман Траоре.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Жальгириса» Витаутас Лукша.

На счету «Жальгириса» это уже шестой Суперкубок и в этой номинации они непревзойденные в Литве.

Главный тренер «Жальгириса» Валдас Дамбраускас после матча радовался игре своих подопечных: «Этот финал отличался своей организацией. Федерация футбола выполнила очень хорошую работу и мы за это благодарны. Рады большому числу болельщиков. Каждый финал – это бескомпромиссная борьба. Не все финалы бывают красивыми и результативными, и этот матч не был исключением. Нам удалось не пропустить гол, и это большая заслуга всей команды. Невзирая на давление соперников, в первом тайме мы контролировали ход игры. «Тракай» дал сильный бой и я благодарю их за это.

Доволен своей командой в первые 35-40 минут матча, во втором тайме мы не были такими свежими и активными, но это нормально. Ведь это первый официальный матч сезона. Но первый тайм показал, что мы на верном пути».

Главный тренер «Тракай», россиянин Олег Василенко: «Обе команды старались продемонстрировать красивый и быстрый футбол. Очень жаль, но мы проиграли. Хочу поблагодарить своих ребят, которые до последней минуты старались играть в свой футбол, выдержать план игры. «Жальгирис» – сбалансированная команда, они были активными на поле. То, чего от них ожидали, то и увидели».

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Валдас Дамбраускас, Жальгирис, Олег Василенко, Суперкубок, Тракай