Супный день

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Суп-пюре из горошка с яйцом пашот

Картофель — 2 шт., яйца — 4 шт., зеленый горошек (консервированный или замороженный) — 350 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., корень сельдерея — 100 г, масло растительное — 2 ст. л., сливки 25 %-ные — 100 мл, соль.

Для подачи: листья мяты, сметана.

Лук, морковь, корень сельдерея очистить и мелко нарезать, обжарить на масле в кастрюле с толстым дном. Влить 800 мл воды, добавить очищенный и нарезанный картофель и варить 30 мин. Всыпать в суп горошек и варить еще 5 мин. Затем влить сливки, суп довести почти до кипения и снять с огня. Пюрировать блендером, посолить. Разлить в тарелки, добавив в каждую порцию яйцо пашот. Заправить сметаной и украсить листьями мяты.

Итальянский густой томатный суп с кальмарами

Кальмары (замороженные) — 500 г, помидоры (крупные) — 4 шт., лук-порей — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 6 зубчиков, фасоль стручковая (свежая или замороженная) — 400 г, масло растительное — 3-4 ст. л., петрушка — 1 пучок, перец черный молотый, соль.

Помидоры запекать 40 минут в духовке при 200 °С. Лук-порей нарезать кольцами, репчатый лук — полукольцами, 3 зубчика чеснока — пластинами. Обжаривать с 2 ст. л. масла около 10 минут. Оставшийся чеснок измельчить, смешать с мелко порубленной петрушкой (1/2 пучка). Кальмары крупно нарезать, натереть петрушкой с чесноком, оставить на 20 минут. К луку добавить запеченные помидоры и стручковую фасоль. Залить водой на 5 см выше овощей и варить 10 минут. Посолить, поперчить, выложить замаринованные кальмары — варить не больше 4 минут.

Французский луковый суп под сырной корочкой

Лук репчатый (желтый) -1 кг, бульон говяжий — 2,5 л, масло сливочное -100 г, масло оливковое (extra virgin) — 4 ст. л., сыр грюйер — 200 г, багет французский — 12 кусков, вино белое сухое — 0,6 стакана, чеснок — 2 зубчика, тимьян (сушеный) — 1/2 ч. л., сахар — 1/2 ч. л., мука — щепотка, перец черный молотый, соль.

Лук нарезать тонкими полукольцами. Выложить в сотейник со сливочным маслом и 2 ст. л. оливкового. Добавить сахар, тимьян, посолить и поперчить, готовить на среднем огне 30-35 минут — до золотисто-коричневого цвета. Посыпать мукой, прибавить огонь, влить бульон и вино. Когда закипит, огонь уменьшить и варить под крышкой 30 минут. Ломтики багета подсушить на сковороде, натереть чесноком, смазать оливковым маслом и снова немного поджарить. Натереть сыр. Суп разлить в порционные огнеупорные формы, сверху положить по 2 гренки, посыпать сыром. Запекать 12-15 минут в духовке, разогретой до 230 °С.

Американский чаудер с морепродуктами

Бульон (мясной или рыбный) — 1 л, рыба красная (замороженная) — 600 г, креветки очищенные — 350 г, морковь — 1 шт., стебель сельдерея — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., картофель — 4 шт., кукуруза консервированная — 250 г, сливки 25 %-ные — 1 стакан, мука — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., петрушка — 2 ветки, специи — по вкусу, соль.

Картофель нарезать кубиками. Сельдерей, морковь, лук мелко порубить, обжаривать на масле в кастрюле в течение 10 мин. Добавить муку и готовить еще 1 минуту. Влить бульон. Когда закипит, положить картофель и варить 20 минут. Добавить специи. Рыбу нарезать кусками, с креветками и кукурузой добавить в суп, посолить, готовить 10 минут на медленном огне. Влить сливки, довести до кипения и снять. Дать отстояться около 10 минут и подавать, украсив зеленью.

Немецкий суп айнтопф

Говядина (лучше ребра с хрящиками) — 400 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2-3 шт., шампиньоны — 100 г, чечевица красная — 1 стакан, колбаски охотничьи подкопченные — 1-2 шт., фасоль стручковая — 100 г, кукуруза консервированная — 100 г, перец болгарский — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., тмин — 2 щепотки, петрушка — 8 веток, перец черный молотый, соль.

Мясо нарезать средними кусками и обжаривать на масле в кастрюле до зарумянивания — около 7 минут. Добавить нарезанный лук и морковь и обжаривать еще 2 минуты. Шампиньоны нарезать пластинами, выложить в кастрюлю, обжаривать 4 минуты. Добавить соль, перец, тмин. Залить 1,5 л кипящей воды, варить около 45 минут — до готовности мяса. Всыпать промытую чечевицу. Через 15 минут добавить нарезанный картофель и кружки охотничьих колбасок. Спустя 15 минут всыпать фасоль и кукурузу, нарезанный кусками перец, через 5 минут снять с огня.

Суп из чечевицы с капустой романеско

Капуста романеско (или другая цветная) — 250 г, чечевица красная — 110 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., помидоры — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., перец черный горошком — 4 шт., лавровый лист — 2 шт., соль.

Лук мелко нарезать и обжаривать на сковороде с маслом около 4 минут. Добавить натертую на крупной терке морковь и обжаривать еще 3-4 минуты. Затем выложить туда же нарезанный кусочками перец и помидор и обжаривать все вместе 3 минуты. В кастрюлю влить 1,5 л воды. После того как закипит, добавить промытую чечевицу и обжаренные овощи, варить на медленном огне 20 минут. Добавить разобранную на соцветия романеско, положить специи, посолить. Через 15 минут суп готов.

Шурпа

Шейка баранья — 1 кг, лук репчатый — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., томатная паста — 40 г, морковь — 2 шт., картофель — 2 шт., масло сливочное — 60 г, петрушка — 5 веток, кинза — 5 веток, укроп — 5 веток, чеснок — 4 зубчика, перец красный молотый — 1/2 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., соль.

Баранью шейку нарезать кусками и слегка обжарить без масла на хорошо разогретой сковороде. В кастрюле вскипятить 3-3,5 л воды, выложить туда мясо. Добавить целую луковицу и одну морковь, варить на медленном огне 2 часа. Овощи вынуть из бульона. Оставшуюся морковь крупно нарезать и положить в суп. Через 10 минут добавить нарезанный ломтиками картофель и крупно нарезанный болгарский перец.

Варить 15 минут. На разогретую сковороду со сливочным маслом выложить томатную пасту и измельченный чеснок, обжарить. Получившийся соус добавить в суп. Приправить солью и специями. Подавать с мелконарезанной зеленью.

Холодный фруктовый суп с макаронами

Черника — 200 г, малина — 200 г, фарфалле — 80 г, сахар — 60 г, сметана 15 %-ная — 80 г.

Фарфалле или другие макаронные изделия отварить, воду слить. Ягоды перебрать, промыть, засыпать сахаром. В отдельной кастрюле вскипятить 1,5 л воды, выложить ягоды и варить 7-10 минут. Снять с огня, остудить. Добавить фарфалле. Подавать со сметаной.