Супруга Трампа распорядилась спилить почти двухсотлетнюю магнолию возле Белого дома

На этой неделе лужайка у Белого дома претерпит серьезные изменения. Супруга президента США Мелания Трамп отдала распоряжение спилить огромную крупноцветковую магнолию, которая стоит возле официальной резиденции главы государства уже почти 200 лет.

Решение о судьбе дерева основывалось на выводах экспертов, сообщает CNN. Для оценки состояния магнолии в Белый дом прибыли специалисты Национального дендрария Соединенных Штатов.

Согласно их заключению, попавшему в распоряжение телеканала, дерево нужно удалить и сделать это быстро, несмотря на усилия по его сохранению в течение нескольких десятилетий. В противном случае магнолия может просто рухнуть.

“Общая архитектура и структура дерева сильно нарушены, и дерево полностью зависит от искусственной поддержки. Без обширной канатной системы дерево упало бы несколько лет назад. В настоящее время, и это вызывает большое беспокойство, канатная система ослаблена с восточной стороны ствола, поскольку кабель пропущен через очень тонкий слой древесины, который остался. Трудно предсказать, когда и сколько других выйдут из строя”, – предупредили эксперты.

Речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома, отмечает “Интерфакс”. Магнолия крупноцветковая появилась перед зданием в период президентства Эндрю Джексона (1829 – 1837 годы).

Президент настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси. Супруга политика Рэйчел умерла в 1828 году через несколько дней после его избрания на пост главы государства.

В период с 1928 года по 1998 год дерево было изображено на 20-долларовой купюре.

NEWSru.com

Метки: В мире