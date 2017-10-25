В Вильнюсе мужчина попытался прогнать туристов с одной из главных достопримечательностей города — башни Гядиминаса.

Молодой человек, назвавший себя расистом, требовал от посетителей немедленно «убраться», не реагировал на призывы окружающих успокоиться и в итоге стал толкать людей и драться. Мужчина кричал, чтобы все иностранцы убирались обратно в свои страны, что здесь его дом.

По словам очевидца событий – автора ролика инцидента на YouTube, охрана башни Гядиминаса не обеспечила туристам должной безопасности. Охранникам потребовалось слишком много времени, чтобы утихомирить агрессивно настроенного мужчину.

Автор ролика заявил, что правоохранители ехали на место ЧП около получаса, а молодой человек за это время успел разгромить один из залов башни с телевизором и стульями. В общей сложности мужчина нанес историческому памятнику ущерб на сумму около двух тысяч евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Башня Гядиминаса