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Сварас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 0:01   |   Комментариев: 0

Иногда становится очень грустно, когда кажется, что ты совсем никому не нужен в этом большом мире, потому что твои самые близкие люди – хозяева – тебя, новорожденного, вместе с твоими девятью братьями, сестрами и самой мамой выбросили на улицу.

 Этому малышу повезло. Всю его большую семью приютили и сейчас они в безопасности. Сварас еще немного должен подрасти, но мы уже ищем для него ответственных будущих хозяев. Наш тел. 8 60533452.

Команда «Лесе».

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