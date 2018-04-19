Сварас

Иногда становится очень грустно, когда кажется, что ты совсем никому не нужен в этом большом мире, потому что твои самые близкие люди – хозяева – тебя, новорожденного, вместе с твоими девятью братьями, сестрами и самой мамой выбросили на улицу.

Этому малышу повезло. Всю его большую семью приютили и сейчас они в безопасности. Сварас еще немного должен подрасти, но мы уже ищем для него ответственных будущих хозяев. Наш тел. 8 60533452.

Команда «Лесе».

Метки: N16 (1208) 19 апреля, приют для животных