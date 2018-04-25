Светлана Сурганова с особым концертом!

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Рады сообщить прекрасную новость всем поклонникам живой, неформатной и неформальной музыки! Основательница группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова подарит Вильнюсу уникальный концерт, связанный с двойным юбилеем: 50 лет самой Светлане и 15 лет ее группе «Оркестр»!

В связи с этим 1 июня, в 19.00 на сцене столичного костела Св. Котрины (ул. Вильняус, 30) состоится концерт, в котором, помимо группы, состоящей из 11 музыкантов, примет участие большой, также численностью не менее 11 человек, струнный симфонический оркестр! И это еще не все сюрпризы! Счастливая юбилярша в течение не менее 2,5 часов представит вместе с группой и симфоническим оркестром как давно знакомые и любимые песни из многолетнего репертуара, так и очень редкие, трепетные песенные произведения!

Группа прибудет в Вильнюс из Санкт-Петербурга за день до концерта — 31 мая (вильнюсский концерт — единственный в странах Балтии) и сразу будет «осваивать», подготавливать концертную площадку, устанавливать декорации, свето- и звукоаппаратуру высочайшего качества! И, конечно, репетировать с оркестром, чтобы вечером, 1 июня, во время концерта все звучало идеально!

Учитывая уникальность события и малость уютного зала костела Св. Котрины — всего 380 мест, рекомендуем приобрести билеты заранее, чтобы не упустить счастливой возможности побывать на событии, которое больше никогда не повторится!

Билеты на единственный концерт Светланы Сургановой с группой и симфоническим оркестром 1 июня в 19.00 в вильнюсском костеле Св. Котрины (ул. Вильняус, 30) продаются во всех кассах Bilietai.lt!

Информация по сотрудничеству и заявкам на покупку билетов по телефонам: +370 671 76502; +370 645 36403.

Фото и информация организаторов