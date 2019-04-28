Светлое Христово Воскресение

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Ну вот, осталось совсем немного, и наступит долгожданная Пасха. Пройдут два самых трудных дня, Великие Пятница и Суббота, и колокольный перезвон возвестит о чуде Воскресения. Останутся позади очень красивые долгие постовые службы, насыщенные чтением покаянных стихир и печальным постным пением. Впереди – Пасха!

Все четверо евангелистов рассказывают нам о Воскресении. У каждого есть свои детали в повествовании. В этом нет ничего удивительного. Было бы более странным, если бы их рассказы повторяли друг друга слово в слово. Попросите четырех свидетелей рассказать об одном и том же событии, и вы услышите четыре разных рассказа.

Мария Магдалина, Иоанна, Мария Иаковлева, Саломия и другие женщины из окружения Иисуса пришли к гробу-пещере рано утром в день после субботы (по-нашему, в воскресенье), чтобы помазать ароматами тело Христа. Ведь его хоронили в пятницу ближе к вечеру. Надо было поспешить: наступала суббота, когда делать что-либо запрещалось.

Шли и волновались: кто отвалит им камень от входа в пещеру, не под силу это слабым женщинам. Но, подойдя к гробу, увидели, что вход свободен, кто-то уже об этом позаботился. Пещера была пуста. Только ткань, в которую запеленали Господа, лежала там и отдельно сударь – платок, которым оборачивали голову. А на отваленном камне сидел ангел. Он и напомнил женщинам о том, что Христос обещал воскреснуть в третий день.

И побежали мироносицы к апостолам, чтобы рассказать обо всем. Но мужчины поначалу не верили им, пока Петр и Иоанн не убедились в правоте Марии, побывав у пещеры. В тот же день Христос явился Магдалине, а потом Луке и Клеопе, когда те шли в Эммаус. А к вечеру Он навестил и одиннадцать апостолов.

Я кратко пересказал вам евангельские события. Но будет лучше, если вы обратитесь к первоисточнику (Мф 28:1-10; Мк 16:1-8; Лк 24:1-11;Ин 20:1-18 ). Наверняка вы вычитаете там что-то свое.

Итак, Пасха. Это главное событие для христиан. В переводе с еврейского на греческий, а с греческого на славянский это слово значит «избавление», «переход». Избавление от рабства дьяволу. Христос своей смертью искупил грехи человечества, а Воскресением из мертвых даровал вечную жизнь.

Есть предание о том, что Господь спустился после того, как воскрес, в ад и вывел оттуда всех узников. Дело в том, что после грехопадения Адама и Евы, после того, как наши прародители были из рая изгнаны, он был для людей закрыт, и все, и праведники, и грешники, после смерти попадали в ад. Другого пути у них не было. А Христос, сойдя туда после своего воскресения, сокрушил, как поется, смертные врата. Иисус, принеся Себя в жертву на Кресте, искупил человеческие грехи и вывел, перевел праведников в рай, избавил их от сетей вражиих.

Праздник Пасхи продолжается 39 дней, до Вознесения, которое произошло на сороковой день. Особенно торжественно празднуется первая неделя. Она носит название Светлой седмицы. Каждый день служатся пасхальные богослужения. Царские врата, ведущие в алтарь, не закрываются – это символ того, что райские двери раскрылись для человека. До самой Троицы, т.е. 50 дней, отменяются коленопреклонения. Считается, что, если человек умер в Светлую седмицу, его душа автоматически попадает в рай.

На протяжении всех 39 дней православные даже приветствуют друг друга теми словами, которые произносит священник сразу после крестного хода в пасхальную ночь. «Христос воскресе!» – говорят они. В ответ звучит неизменное «Воистину воскресе!». Откуда взялось такое приветствие? Это очень древний обычай. Мы уподобляемся первым ученикам, которые, как пишет евангелист Лука, «по воскресении говорили, что Господь воистину воскрес». (Лк. 24, 34). Произнесите эти слова. Христос воскресе! Чувствуете, как в душе просыпается радость и надежда?

Спросите у любого: «С чем у тебя связано слово Пасха». С крашеным яйцом. Дарить красные яйца на Пасху – тоже очень древний обычай. По преданию, Мария Магдалина после Вознесения пришла в Рим, сумела встретиться с императором Тиверием, подала ему красное яйцо и словами «Христос воскресе» начала свою проповедь. Как из него, из-под неживой скорлупы рождается жизнь, так и Христос восстал из гроба, так и все умершие восстанут в вечную жизнь.

Еще один неизменный атрибут Пасхи. Все, наверное, видели, что в первые дни праздника, у иконостаса стоит на столике большой круглый хлеб. Это артос. В переводе с греческого – квасной хлеб, большая просфора (просфора – это маленькая круглая булочка, из которой в начале литургии, священник вынимает частички, поминая Божью Матерь, святых, живых и мертвых по нашим запискам). Артос освящают на литургии в пасхальную ночь, а раздают верующим в субботу Светлой седмицы.

Древние христиане, готовя обычный обед или ужин, первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и клали на это место хлеб. Есть также предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба, долю Богородицы, и после еды благоговейно делили эту часть между собой. Полученный в субботу кусочек артоса надо хранить, как святыню. Употребляют его в особых случаях, например, в болезни со словами «Христос воскресе».

С артосом связан и обычай освящать куличи. Что такое кулич? Это, можно сказать, младший брат артоса. Освящают его накануне Пасхи, а потом разговляются им после трудного поста.

В старину было принято объявлять амнистию, ну, конечно, не уголовным преступникам. Считается нормой для христианина в эти дни особенно заниматься благотворительностью (впрочем, это надо делать всегда). Всячески помогать бедным, больным, несчастным, делиться с нищими освященными на Пасху приготовлениями, чтобы и для них был праздник.

Так что, дорогие братья и сестры, этот светлый праздник дает нам возможность не только радоваться самим, но и других сделать счастливей.

Христос воскресе!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви