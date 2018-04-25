Световое загрязнение — новая экологическая проблема

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Ученые из Немецкого центра исследования Земли в Потсдаме установили, что «световое загрязнение» (световой шум, световой смог) нарушает экосистему, приводит в беспорядок биоритм также человека, что вызывает проблемы со сном, головную боль, повышенную нервозность, психические проблемы. Они плохо действуют также на биоритмы живых существ — как растений, так и фауны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специалисты пришли к выводу, что от избытка в ночное время света, пусть даже не в спальной комнате, а за пределами дома, нарушается сон, подавляется производство гормона, регулирующего деятельность эндокринной системы и замедляющего процесс старения — мелатонина. В мире пока нет реальной программы по снижению светового загрязнения, сетуют они. И это усугубляет проблему. Достаточно лишь вспомнить, когда в последний раз, находясь в городе, мы видели усеянное звездами ночное небо…