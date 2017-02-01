Свистопляска вокруг спецмагазинов на алкоголь

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига встретился с представителями алкогольной промышленности для обсуждения запланированных перемен. Основное внимание на встрече уделялось планам, связанным с открытием в стране специализированных магазинов по продаже алкогольных напитков.

В начале дискуссии министр упомянул, что прийти к соглашению с бизнесом сложно, поскольку бизнес заинтересован в продажах, а сфера здравоохранения – за сокращение потребления алкоголя. Бизнес хочет ясности по поводу намерений правительства учредить сеть специализированных магазинов. Предприниматели считают, что такие магазины в Литве невозможны.

«Мы услышали от министра несколько вещей. Услышали о том, что у правительства и министерства есть амбициозный план сократить потребление алкоголя в два раза. Выступают за то, чтобы различными способами сократить количество мест продажи алкоголя. Мы хотим ясности, ведь есть разные идеи, как эти спецмагазины должны учреждаться», – заявил после встречи с Вяригой глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус.

По его словам, непонятен также план министерства сократить потребление алкоголя в Литве.

Вярига отметил, что только в дискуссиях выяснится, как будет выглядеть сеть спецмагазинов.

«Я точно не отказываюсь от идеи специализированных магазинов, и это есть в правительственной программе. Как она будет реализована, в этом и заключается дискуссия», – сказал министр после встречи.

В декабре Вярига говорил, что специализированные магазины по продаже алкоголя могут возникнуть в 2018 году, а их количество будет установлено с учетом числа населения.

«На встрече мы сказали, что спецмагазины в Литве невозможны, либо их последствия будут огромными», – сказал глава Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас.

По его словам, в мире нет среднего варианта, который сейчас предлагает новая литовская власть в виде специализированных магазинов. Он сказал, что понятен выбор между моделью свободного рынка или скандинавским вариантом, где действует полная государственная монополия.

Ранее Вилимас подсчитал, что учреждение спецмагазинов будет стоить бизнесу сотни миллионов евро, а госбюджет за год потеряет около 50 млн евро (за вычетом сокращения доходов от акциза).

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа говорит, что увеличение с марта акцизов на алкоголь повысит инфляцию на один процентный пункт.

«Инфляция в этом году будет выше, и причины этого объективны – в 2017 году горючее будет в среднем на 10% выше, чем в прошлом году. Бизнес не сможет длительное время не переводить растущие затраты на труд в окончательные цены. По нашим подсчетам, только решение увеличить с марта тарифы акцизов на алкоголь повысит инфляцию на 1 проц. пункт», – считает Науседа.

В декабре Сейм постановил увеличить с марта этого года акциз на крепкий алкоголь на 23%, повышение акцизного тарифа на вино и пиво составит около 112%, поэтому бутылка некоторых напитков подорожает примерно на евро.

Лешек ДЛУГИ

Метки: Gitanas Nauseda, N5 (1145) 2 февраля, Акцизы, алкоголь, Аурелиюс Вярига, инфляция, спецмагазины