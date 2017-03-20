Свободных рабочих мест в Литве в конце прошлого года было меньше, чем в среднем в ЕС – Евростат

В Литве число свободных рабочих мест в 4-ом квартале прошлого года было меньше, чем в среднем во всех 28 странах – членах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.

Доля свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в Литве составляла 1,2% всех позиций или на 0,6 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,8%), обнародовал Евростат в понедельник новые данные.

За год – в четвертом квартале прошлого года по сравнению с таким же периодом 2015 года – этот показатель в стране повысился на 0,2 пункта, за квартал – понизился на 0,1 пункта.

В Эстонии этот показатель был 1,7%, в Латвии – 1,6%.

Больше всего свободных рабочих мест в 4-ом квартале было в Чехии (3%), Бельгии (2,9%), Германии (2,6%) и Великобритании (2,5%).

BNS

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