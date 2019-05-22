Священномученик Ермоген, патриарх Московский

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Время, в которое жил патриарх Ермоген, смутным было не только из-за постоянных смут. Это нам, отделенным от той поры более чем четырьмя столетиями, понятно, постоянная насильственная смена власти, самозванцы и интервенты со всех сторон – это смута. Потому и время так называется. А человек, живший на рубеже XVI-XVII веков, воспринимал все иначе. «Большое видится на расстояньи». А вблизи этого не видно. Кто там завтра в твой городок придет, настоящий царевич Дмитрий или очередной вор-самозванец? И кого он с собой приведет, поляков, шведов или ватагу разбойников? И как его встречать, с хлебом-солью или с рогатиной? И что он тебе даст, или что отберет? Непонятно. И, следовательно, опасно.

Итак, исторический фон. В 1598 году умирает добрый и благочестивый, но болезненный и, по мнению окружающих, недалекий царь Федор Иоаннович, сын Ивана Грозного. На этом династия Рюриковичей в России прекращается. На престол избирают брата жены Федора Бориса Годунова. Им многие недовольны: бояре – «безродностью», народ (с подачи бояр) винит нового царя во всех своих бедах (неурожаях и голоде). А тут еще по стране поползли слухи, что законный наследник престола, младший сын Грозного Дмитрий жив, а не умер как-то смутно в Угличе, и идет забирать царство.

После смерти Годунова в 1605 году ему наследует сын Федор. Но в Россию приходит Лжедмитрий I, приводит с собой поляков, убивает Федора и становится царем. Проходит год, и та же участь постигает и его. На престол избирают боярина Василия Шуйского. Однако в 1607 году появляется новый Лжедмитрий. Под Москвой (столицу ему взять не удалось) в Тушине он создает стольный град. И получает прозвище Тушинский вор. До Москвы он так и не добрался – в 1609 году его разношерстную шайку разгоняют.

В следующем 1610 году Василия Шуйского свергают и насильно постригают в монахи. Теперь у власти совет из семи бояр, Семибоярщина. Это временное правительство провозглашает царем польского королевича Владислава. Но в Россию тот так и не прибыл, хотя числился три года ее царем, и даже были отчеканены деньги от имени «Владислава Жигимонтовича».

Параллельно с этим по всей стране происходили другие события: появлялось большое количество лжедмитриев помельче, шла интервенция со стороны не только Польши, но и Швеции, Крымского ханства, Турции, произошло восстание Ивана Болотникова, героическая оборона Смоленска.

Наконец народ образумился, перестал присягать множеству самозванцев. В 1611 году было собрано народное ополчение Ляпунова. Оно не смогло освободить Москвы от засевших там поляков. Но второе ополчение К. Минина и Д. Пожарского на следующий год освободило-таки столицу. Немалую роль в этом благом деле сыграл наш герой, патриарх Ермоген. А на следующий год был избран новый царь, Михаил Федорович. Началась династия Романовых.

А теперь о том, как на этом историческом фоне шла жизнь священномученика Ермогена. О первом периоде его жизни достоверно известно мало. Лишь то, что родился около 1530 года, да то, что звали его в миру Ермолай. Служил он священником в недавно присоединенной к России Казани. Слыл как муж «премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». С его именем было связано прославление Казанской иконы. Он был свидетелем ее обретения и, извините за современное слово, популяризации. В 1582 году после смерти жены принял монашество с именем Ермоген. 23 января 1589 г. в России впервые избирается патриарх (до этого во главе церкви стоял митрополит). Им становится святитель Иов. А в мае Ермогена посвящают в епископа, и он возглавляет Казанскую кафедру.

Он способствовал прославлению трех местных первомучеников Иоанна, Стефана и Петра (последние двое, кстати, были этническими татарами), занимался миссионерской деятельностью среди местного населения, навел порядок в богослужении.

С приходом к власти Лжедмитрия I старец Иов, не признавший его, был удален в монастырь, а на его место поставлен грек Игнатий. Ермоген же был введен самозванцем в состав Боярской думы, но пришелся не ко двору, так как выступил против Игнатия и требовал православного крещения «царской невесты» Марины Мнишек. И должен был быть удален назад в Казань. Но к этому времени власть сменилась. Вместо опалы Ермогена избрали патриархом. На это его благословил еще живой, но совсем старый и слепой Иов, который, как бы мы сейчас выразились, по состоянию здоровья отказался вернуться на патриарший престол. Ермоген всячески поддерживал Василия Шуйского. А когда после его свержения государство возглавила Семибоярщина, первым предложил избрать царем Михаила Романова. Однако вынужден был скрепя сердце согласиться на Владислава Сигизмундовича при условии его православного крещения и вывода польских войск из России.

Небольшое отступление. Уже второй раз уважаемый читатель встречает фразу о перекрещивании католиков. Сейчас при переходе в Православие из христианских деноминаций, сохранивших апостольскую преемственность (католики, старообрядцы-поповцы, армяне и т.п.), никто не требует заново креститься. Даже священство присоединяется в «сущем сане», то есть, был епископом или священником, например, в Коптской церкви, перейдя в Православие, им же и остаешься. Что же говорить о мирянах. Как сказано в Символе веры: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Однако в Смутное время межконфессиональная конфронтация носила характер не только религиозный, но и политический. Это был объяснимый, но явный перегиб, на который русским указывали даже единоверные греки. Веяние времени, так сказать.

После отказа поляков от выполнения этих условий, стал писать воззвания к русскому народу, призывая его на борьбу. С декабря 1610 года патриарх, находясь в заключении, рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с польской интервенцией. Благословил оба ополчения, призванные освободить Москву от поляков. Грамоты, рассылавшиеся патриархом по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Там же оказался и Ермоген, оторванный от своей страны и народа. Его низложили предатели-бояре и заточили в Чудов монастырь. Вот отсюда-то удавалось тайно переправлять свои патриотические воззвания.

Когда первое ополчение осадило Москву, поляки в Кремле не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Но он твердо отказывался. До победы Минина и Пожарского Ермоген не дожил: 17 февраля 1612 года он умер от голода.

За свое короткое (1606-1612) и такое сложное патриаршество он еще успевал следить за благочинием служб и жизни священства, издал несколько богослужебных книг (Евангелие, минеи, устав). Под его руководством была переведена служба Андрею Первозванному, сделаны новые станки для печатания и построена новая типография. Он тщательно следил за исправно­стью текстов. Этот великий патриот и муж, «зело премудростию украшен и в книжном учении изящен», был причислен к лику святых в 1913 году. Это событие мы и вспоминаем 25 мая.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви