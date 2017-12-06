Священномученик митрополит Серафим (Чичагов)

Почему-то так получается, что мы очень мало говорим о новомучениках. Притом, что их очень много, и почти каждый день поминается по несколько человек. Сегодня появилась возможность частично исправить это упущение, ведь 11 декабря, когда выходит в свет этот номер «ЛК», день памяти митрополита Серафима.

Есть люди, которых можно охарактеризовать одним словом. Гений. Злодейство. Доброта. Бесшабашность. Всю жизнь митрополита Серафима определяла честь мундира. Будь то гимназическая куртка, офицерская шинель или монашеская ряса.

Леонид Михайлович Чичагов (мирское имя новомученика) родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге. Род его старинный и аристократический. В популярной интернет-энциклопедии десять статей посвящены Чичаговым. Среди них мать нашего героя Мария Николаевна – музыкант, журналистка, писательница. Брат Николай – генерал-лейтенант, губернатор Приморской области. Прадед был мореплавателем, исследователем Севера, дед – героем Отечественной войны 1812 года.

Леонид учился в военной гимназии, закончил Пажеский корпус по первому разряду, т. е. с отличием, и Михайловскую артиллерийскую академию. И начал военную службу в 1875 году. Участвовал в Русско-турецкой войне, в частности в осаде Плевны. Был видным специалистом в области артиллерии. За все время службы получил много наград не только российских, но и Румынии, Болгарии, Греции, Франции, Черногории.

В 22 года он поручик. Тогда же, в 1878 году, он знакомится с Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом. Через год женится и продолжает служить. Но неожиданно, уже в звании подполковника, блестящий офицер и придворный, адъютант великого князя, лично знакомый с царем, выходит в отставку в 1890 году. Это для многих из его окружения было потрясением. При всей своей благополучности военная карьера его не удовлетворяет. Сказалось не только влияние о. Иоанна, но и сиротское детство – родители рано умерли. Уже тогда он искал и находил утешение в религии.

Еще лет за 10 до отставки Чичагов начинает изучать народную медицину, в частности лечение травами. Результатом этого стал двухтомный труд «Медицинские беседы». До сих пор эта книга пользуется авторитетом у специалистов.

Выйдя в отставку, Леонид Михайлович начинает самостоятельно изучать богословие и в 1893 году принимает сан священника. Но через 2 года умирает жена и о. Леонид принимает монашеский постриг. А еще четыре года спустя архимандрит Серафим (имя это он получил при принятии монашества) становится настоятелем суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Древняя обитель к этому времени пришла в упадок и превратилась в крепость-тюрьму. Через 5 лет тюрьму закрывают. Заслуга в этом Серафима. Он благоустраивает узилище, создает библиотеку. Многие арестанты сектанты-изуверы принимают православие. Ходатайством Серафима 13 человек освобождают.

Он пишет летопись Дивеевского монастыря. При его активном участии в 1903 году находят мощи Серафима Саровского, которого в том же году канонизируют. Суздальский настоятель составляет акафист старцу, одно из лучших творений духовной поэзии и его житие.

В 1905 году Серафим (Чичагов) становится епископом сначала Сухумским, потом Кишиневским, Тверским, Варшавским. Но в Польшу он не попадает – идет 1918 год. Остается в Москве. В 1921 году – первый арест, ссылка, тюрьмы, вновь аресты… И так 3 года. Потом живет в Подмосковье. В 1927-м принимает сторону местоблюстителя митрополита Сергия и назначается на Ленинградскую кафедру. Здесь он борется против «иосифлян», обвинявших Сергия в том, что он идет на поводу у безбожной власти, и «обновленцев», которые, наоборот, хотят модернизировать Церковь в духе социализма.

В 1933-м Серафима отправляют на покой. Он служит в московских храмах, пишет иконы, церковную музыку. Созданные им образы можно увидеть в церкви Ильи-Пророка в Москве. А «Листки из музыкального календаря» впервые публично исполнены лишь в 1999-м. В 1937 году Серафима арестовывают в третий и последний раз. Тяжелобольного старца везут в тюрьму не на воронке, а в карете «скорой помощи». 11 декабря на полигоне в Бутове его расстреляли. В этой зоне смерти НКВД под Москвой с 1937 по 1953 год уничтожено и похоронено больше 20 000 человек. 321 из них канонизирован как собор бутовских святых. Возглавляет этот список митрополит Серафим, разносторонне талантливая личность, человек чести. Не только на полях брани берегли честь русские офицеры.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N49 (1189) 7 декабря