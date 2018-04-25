Святая равноапостольная Мария Магдалина

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Мария. Пожалуй, одно из самых распространенных имен в христианском мире. Если не самое распространенное. И это неудивительно. Откройте Новый Завет. Евангелисты рассказывают о четырех Мариях. Это, в первую очередь, Богородица Дева Мария; одна из двух сестер праведного Лазаря четверодневного и две мироносицы – Мария Клеопова (жена апостола Клеопы) и Мария Магдалина. Третью Марию из нашего списка можно встретить и с другими эпитетами: Иаковля и Иосиева, т. к. она мать апостолов Иакова младшего и Иосии Варнавы.

Но сегодня давайте подробнее поговорим о Марии Магдалине. Ведь в субботу 4 августа – ее день. Имя это даже для людей, не интересующихся религией, но более-менее культурных, хорошо знакомо. Причиной тому множество замечательных полотен старых мастеров. «Кающуюся Магдалину» великого Тициана знают многие.

Что мы знаем о Марии Магдалине? Она фигурирует у всех четырех евангелистов. Магдалиной ее зовут потому, что родом она была из города Магдала. Он находился на берегу Геннисаретского озера, между городами Капернаумом и Тивериадой. Теперь это небольшой израильский поселок Медждель. Марк и Лука рассказывают, что Христос изгнал из нее семь бесов. Вместе с другими женщинами из окружения Иисуса она верно служила Учителю, деля трудности походной жизни и служа «Ему имением своим» (Лк. 8,3), т. е. делясь всем, что у нее было.

Следующее упоминание о Марии связано с распятием Христа. Когда все ученики-мужчины, кроме самого молодого, Иоанна, после ареста Иисуса в страхе разбежались, в самую трудную минуту рядом остались женщины и среди них Магдалина. Они стояли у Креста и плакали. Рано утром в воскресенье, как говорит Иоанн, «когда было еще темно» (Ин. 20,1), Магдалина с другими женщинами пришли к гробу-пещере, принеся с собой сосуды с ароматическими маслами, чтобы помазать мертвое тело Господа. Шли и горестно думали, кто же поможет им отвалить тяжелый камень. Но делать этого не пришлось – они увидели, что камень отвален, тело исчезло, а на камне сидит ангел. И побежала Мария, объятая смешанным чувством страха и радости, чтобы сообщить благую весть о Воскресении тем, кто позже понес ее по всему миру.

Первым человеком, кому явился Христос после воскрешения, была Магдалина. «Не прикасайся ко Мне, — сказал он обрадовавшейся верной ученице, — а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.» (Ин. 20.17). Вот то немногое, что мы знаем о мироносице Марии из евангелий. Евангельские тексты немногословны и скупы на подробности. Руководствуясь ими, Православная церковь почитает Магдалину как равноапостольную жену-мироносицу.

Что было потом? Существуют предания о том, что она с проповедью Благой Вести дошла до Рима. Апостол Павел упоминает некую Марию, «Мариам, которая много трудилась для нас.» (Рим. 16,6). Вполне ею могла быть Магдалина. В связи с проповедью в Риме существует сказание о том, что мироносица дошла до императора Тиверия и преподнесла ему красное яйцо, символ Христова Воскресения. Отсюда и традиция на Пасху красить и дарить друг другу яйца. Последние годы жизни она провела в Эфесе, где помогала Иоанну Богослову, и он с ее слов написал 20-ю главу своего Евангелия.

В западной, католической, традиции образ Марии Магдалины несколько иной. Дело в том, что ее отождествляют с некоторыми другими евангельскими женщинами: с Марией, сестрой Лазаря, с безымянной женщиной, намазавшей голову Христа драгоценным маслом (Мф. 26:6-7), с грешницей, омывшей ноги Христа миром (Лк. 7,37-38). Теперь понятно, откуда у Тициана и его коллег по кисти появился образ кающейся Магдалины. Этот образ раскаявшейся блудницы усиливается еще и тем, что в ее западном житии присутствуют эпизоды из жития Марии Египетской (VI в.), о которой мы уже вспоминали незадолго до Пасхи (раскаяние, 30 лет отшельничества в пустыне, встреча перед смертью со священником и причащение у него и т. д.).

Причиной такого отождествления с другими евангельскими женщинами послужил авторитет отцов Западной церкви Амвросия Медиоланского, Блаженного Августина и Григория Двоеслова. Правда, с 1969 г. Магдалина уже не фигурирует в католическом календаре как «кающаяся», но в народном сознании этот образ исправившейся развратницы продолжает жить. А семь бесов вполне могут вселиться и в человека целомудренного. Это тешило бы их самолюбие еще больше.

Более полутора веков существует в Вильнюсе женский монастырь в честь Марии Магдалины. Он был создан в 1865 году. Первые полвека своего существования находился на улице Расу (там сейчас тюрьма). Потом, когда началась Первая мировая, эвакуировался сначала в Минск, а потом в Петроград. Но уже в 1918 году при содействии патриарха Тихона вернулся в Вильнюс. В 1937 году польские власти принудили монастырь перебраться в приходской храм Александра Невского на нынешней улице Лянку,1. Во время хрущевских гонений обитель лишили крыши над головой, и 23 монахини и 5 послушниц остались на улице. Но мир не без добрых людей. Сестер приютил мужской Свято-Духов монастырь. Более полувека две обители делили одни стены. Случай довольно редкий, но не единичный. А в юбилейном 2015 году марие-магдалининки возвращаются «домой» на Лянку.

Вечернее праздничное богослужение в пятницу накануне в 17.00 возглавит митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. В день самого праздника, в субботу, 4 августа, в 8.00 состоится торжественная литургия, которую тоже проведет владыка.

А на прощание хочу пожелать всем любви к Богу, которой нас учит святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви