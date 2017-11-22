Святитель Иоанн Златоуст

Самое главное таинство в Православной церкви – литургия. У нас служат три ее разновидности. 10 раз в году (перед Рождеством, Крещением, в воскресенья великого поста и на Обрезание) совершается литургия Василия Великого, в будние великопостные дни литургия преждеосвященных даров, а во все остальное время Иоанна Златоуста. Вот о нем мы и поговорим, ведь в воскресенье, 26 ноября, день его памяти.

Родился Иоанн в Антиохии (Малая Азия) ок. 347 года в знатной и богатой семье. Вскоре после рождения умер отец, и воспитывала его мать-христианка. Он получил прекрасное светское образование. Классической античной философии и риторике он учился у лучших учителей в Афинах, главном интеллектуальном центре того времени. Тогда же он начал углубленно изучать Священное Писание, что для его круга было редкостью.

По обычаю того времени Иоанн принял крещение после 20-летнего возраста. Некоторое время был адвокатом, весьма успешным и популярным. Но после смерти матери он оставляет мир. Желание это у Иоанна возникло давно, но исполнить его мог только теперь. 4 года он живет в пустыне и пишет труды, посвященные монашеству. Еще 2 года Иоанн проводит в полном безмолвии в уединенной пещере.

Здоровье его подорвано, да и раньше он им не отличался. Поэтому в 381 году он возвращается в Антиохию, где принимает сан диакона, а через 5 лет становится священником. В это время он начинает проповедовать. 12 лет дважды в неделю, а иногда и ежедневно он говорит проповеди. Послушать Златоуста (такое прозвище он получил за свое красноречие, по-гречески оно звучит Хризостомос) стекаются люди из других городов. Среди слушателей немало язычников и иудеев.

Свои проповеди Златоуст говорил экспромтом, не по бумажке, как тогда было принято. Цитировал писание по памяти. Говорил простым, понятным каждому языком. И не мудрено, что многие расстраивались, если по какой-то причине не попадали на его проповедь.

Скорописцы записывали Златоустовы выступления перед народом, снабжая записи замечаниями о том, как реагирует слушатель. А слушатель обычно часто прерывал речи аплодисментами.

Вот лишь несколько фраз из его поучений. Убедитесь сами – то, о чем говорил Иоанн полторы тысячи лет назад, современно и злободневно сегодня.

«Не приступай к Богу с молитвой о погибели врагов… Если иметь врагов – уже преступление, то представь, какое преступление молиться о их погибели?»

«Не припоминай чужих грехов, чтобы не припомнили твоих.»

«Оскорбил тебя кто, перенеси мужественно. Не тебя оскорбил он, а себя.»

В этот период Златоуст не только проповедует, но и пишет толкования на книги Ветхого и Нового Завета, поучения, сочинения против ересей. Много времени пресвитер Иоанн посвящает благотворительности. Под его руководством помогали вдовам, заключенным, странникам и больным.

В 397 году Златоуст становится Константинопольским архиепископом. Это совершенно не изменило его человеческих привычек. Он оставался таким же доброжелательным, скромным в общении с людьми и нетребовательным в быту. В столице он содержит несколько больниц и гостиниц для паломников.

Теперь он имеет возможность расширить свою просветительскую деятельность. Продолжая писать сочинения, он отправляет миссионеров во Фракию, Крым, Финикию, Персию, к диким и воинственным скифам. В это время Златоуст составляет литургию, что служим мы сейчас, и несколько молитв. Надо заметить, что у Иоанновых сочинений завидная судьба – все, или почти все, дошли до нас, тогда как с творениями других авторов нередко мы знакомы по оставшимся фрагментам и пересказам.

Народ любил Златоуста за его доброту, праведную жизнь, ум, красноречие. Но обычно бывает так, что если у тебя очень много друзей, то обязательно есть и враги. Так было и с нашим героем. Он открыто обличал представителей высшего духовенства (и было за что) и распущенность, царившую при императорском дворе. Евдоксия, жена императора Аркадия, была женщиной алчной, гордой и злопамятной. Она не могла простить святителю его резких всенародных выступлений в свой адрес. Императрица добилась суда над Иоанном за оскорбление своего монаршего достоинства. Златоуст был осужден на казнь, замененную изгнанием. Возмущенный народ решил защищать своего пастыря. Златоуста вернули в столицу. Но уже через 2 месяца, в марте 404 года, состоялся церковный собор. Иоанн был низложен и сослан в Армению. В ссылке он поддерживал своих сторонников, ободрял их. Сохранилось 245 писем такого рода.

Зимой 406 года святой был болезнью прикован к постели. Но враги не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питнус (Пицунду, в Абхазии). Истощенный болезнями святитель, в сопровождении конвоя, три месяца в дождь и зной пешком совершал свой последний переход. В Команах, недалеко от Пицунды, силы оставили его. Здесь он и умер 14 сентября 407 года. Последними словами великого учителя Церкви были: «Слава Богу за все!»

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N47 (11867) 23 ноября, религия