Святитель Савва Сербский

Наш сегодняшний герой значительную часть своей жизни провел на Афоне. Поэтому несколько слов об этом удивительном месте. Сам я там никогда не был, и вряд ли буду, разве что редакция отправит меня туда в командировку.

Поэтому вся информация почерпнута мной из посторонних источников. Афон – это полуостров-гора в северо-восточной Греции. Монахи начали селиться тут в VII веке. Сейчас здесь двадцать монастырей, двенадцать скитов, которые порой ничем, кроме статуса, от монастыря не отличаются, каливы (отдельные строения, где живут от одного до трех монахов), кафисмы (одиночные поселения, обычно близ материнского монастыря) и множество исихастериев (в них подвизаются те, кто стремится к полному уединению, иногда в пещере). Пантелеимонов монастырь – русский, Зограф – болгарский, Хилендар – сербский, скит Продромос – румынский. Когда-то Иверский монастырь был грузинским, теперь он, как и все остальные – греческий.

Это особая самоуправляемая административная единица Греции. Здесь свои законы, например, женщинам посещать монастырскую республику запрещено. Мужчины попасть могут сюда, лишь получив разрешение. Здесь свой календарь: все монастыри живут по старому стилю, тогда как в Греческой церкви введен новый.

Самого младшего сына сербский правитель (жупан) Стефан Неманя (1114-1200) назвал Растко (Ростиславом). Был он поздним ребенком, родился в 1169 или 1174 году. Стать наследником престола ему не светило, как-никак третий сын, да и желания такого он никогда не испытывал. Были у него другие интересы. Ему хотелось стать монахом. А после того, как он встретился и пообщался с русским иноком, понял, что это единственное, к чему стоит стремиться. Надежды, что отец благословит на это, не было. И в 17-летнем возрасте Растко бежит на Афон и поселяется в русском Пантелеимоновом монастыре. Житие рассказывает, что отец, узнав об этом, отправил туда воеводу с дружиной, чтобы вернуть беглеца. Уже в монастыре воины, вкусив немало зелия, заснули во время ночного богослужения под монотонное чтение псалтири. И пока они почивали, царственного послушника по его просьбе постригли в монахи с именем Савва. Пробудившись, дружинники получили светскую одежду нового инока и волосы, которых он лишился во время пострижения. Было это в 1186 году. Правда, отец не только простил сына за самоуправство, но и сам через десять лет оставил трон старшим сыновьям и последовал примеру младшего – постригся и последние годы жизни подвизался вместе с Саввой на Афоне в Ватопедском монастыре. Кстати, тут они поменялись ролями: Савва стал духовным наставником своему некогда венценосному отцу. Среди заслуг Саввы и Симеона (такое имя получил Стефан при посвящении) было создание сербского Хилендарского монастыря.

Много связано в жизни Саввы с этой обителью. Тут умер его отец, тут его рукоположили в сан, сначала в диакона, а потом в священника. В 1219 году в Никее архимандрита Савву посвятили в епископский сан. Ему предстояло возглавить Сербскую церковь, а значит, вернуться на родину, покинув милый сердцу Афон, ставший его духовной отчизной. Перед отъездом он обошел все монастыри и исихастерии, простился с иноками, понимая, что покидает любимый Афон, пожалуй, навсегда.

Вернувшись в Сербию, он прекратил междоусобицу братьев, сумел предотвратить войну с Венгрией. Более того, привел короля Владислава к православию. Став архиепископом Сербским, добился от византийского царя Феодора I Ласкариса и патриарха Константинопольского Мануила I Харитопула Сарантина автокефалии (самостоятельности) для Сербской православной церкви, венчал на царство сначала брата Стефана, а после того, как он, подобно отцу, оставил трон и принял постриг, его сына Радослава.

Савва строил храмы и монастыри, ввел в Сербии богослужебный устав своего тезки Саввы Освященного, упорядочив тем самым богослужение. Он занимался просвещением, недаром сербы почитают его как покровителя школ. Святитель Савва боролся с богомильской ересью, исправлял пороки соплеменников, которых немало накопилось за долгие годы церковного безвластия. Занимался переводом с греческого богословской и политической литературы, так необходимой становлению молодого Сербского королевства, писал и оригинальные произведения. В частности, биография его отца, «Симеоново житие», является образцом сербской средневековой литературы. Как некогда он примирял своих братьев, так через много лет пришлось водворять мир между племянниками Радославом и Владиславом.

Его деятельность по устройству церковных и государственных дел сопровождалась чудесами. Когда он во время богослужения кадил над гробницей своего отца, мощи преподобного Симеона источали миро. На мирных переговорах в Венгрии стояла изнуряющая жара. Савва попросил льда, но его не оказалось – лед растаял даже в погребах. Тогда святитель помолился, и на небе появилась туча, из которой пошел крупный град. Сила молитвы произвела неизгладимое впечатление на короля Владислава. Результаты этого нам уже известны: мир был заключен и монарх принял православие.

В последние годы жизни Савва много путешествовал. Он побывал в Египте, Вавилоне, Сирии, на Святой земле. В Иерусалиме основал монастырь Святых Архангелов и больницу для православных паломников. Умер он по дороге домой в тогдашней столице соседней Болгарии Тырнове. Произошло это 12 января 1237 года. Дата эта, 25 января по новому стилю, является днем его памяти.

Похоронен он был в Тырнове. Но сербский король Владислав хотел вернуть мощи на родину. Он сам поехал к болгарскому царю Асеню II, своему тестю, и уговорил его отдать бесценную реликвию. При перенесении мощей в монастырь Милешево стали происходить чудеса исцеления. Происходили они и в месте первого захоронения, в Болгарии, уже после того, как мощи были отправлены на родину. В Милешевской обители они находились до 1594 года, когда Синан-паша взял эту величайшую святыню сербского народа, увез их в Белград и там сжег на холме Врачар. Сейчас на месте, где триста лет покоились и творили чудеса мощи святителя, выстроен один из крупнейших православных храмов.

В сербском самосознании святой Савва – символ любознательности, смирения, достоинства и чести, крепости духа, в общем – символ сербской нации.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N3 (1143) 19 января, религия