Святитель Спиридон Тримифунтский

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Несколько лет назад было поветрие. Тетеньки с озабоченными лицами валом повалили в церковь с требованием иконы Спиридона Тримифунтского. Когда узнавали, что ни в продаже, ни в храме ее нет, начинали негодовать: «Как же так?! Ведь это такой великий святой!» Во взгляде читалось: «И что вы тут вообще сидите, раз Спиридонушки нету. Самое время вам закрываться и переквалифицироваться в управдомы». Некоторые его так и называли – Спиридонушка, фамильярно, будто он им кум или любимый зять. И при этом слово «Тримифунтский» произнести были не в силах.

Оказывается, тогда в Россию привезли его мощи и на телевидении сделали про святого передачу. Я посмотрел запись этой передачи. Скажу честно, она мне не понравилась, хоть и посвящена святителю Спиридону, мной очень любимому и почитаемому. В ток-шоу этом мелькали полузабытые знаменитости, говорилось о Спиридоновых чудесах, а о самом святом почти ничего. Словом, носила она достаточно спекулятивно-рекламный характер, и красной нитью проходила мысль о том, что, если у вас проблемы со здоровьем и не решен квартирный вопрос, вам надо купить икону Тримифунтского святителя, и будет вам счастье.

В конце передачи разбитной ведущий спросил у гостя-священника, каким иконам надо молиться в конкретных нуждах. Батюшка ответил, что делать это надо не иконам, а перед ними Господу, Богородице, святым; кого будешь просить, тот и поможет. Шоумен же сделал свой вывод: мол, если есть дома алкоголики, молитесь только «Неупиваемой Чаше», если больные – Пантелеимону, собираетесь уезжать – Николе, не хватает жилплощади – Спиридону. Словом, застолбил в мозгах телезрителей расхожую мысль, что церковь – та же поликлиника, где за каждой дверью свой врач с узкой специализацией. Вот за такое языческое отношение к святым и иконам нас вполне справедливо упрекают протестанты.

Постепенно страсти улеглись. Интерес, к счастью, к святителю не пропал. И стал более ровным и, можно сказать, осмысленным, без экзальтации. Словом, нет худа без добра. А я сегодня хочу напомнить об этом удивительном человеке и великом чудотворце для того, чтобы помнили о нем всегда, просили его заступничества и хранили в ваших сердцах его имя. Ведь 25 декабря (12 по ст. ст.) празднуется память святителя Спиридона Тримифунтского. А Католическая церковь отметила ее 14 декабря.

Жил он на рубеже III и IV веков, то есть был современником Николая Чудотворца. И не только современником, но был с ним знаком – оба участвовали в Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году. Только, в отличие от знатного и образованного Николы, был он с детства простым пастухом на Кипре. Да так всю жизнь и пас скотинку, несмотря на свой сан. Образования он не получил, но Писание знал очень хорошо. Однако об этом чуть позже. С раннего детства Спиридона отличала особая не просто вера в Бога, а доверие и любовь к Нему. А потому и получил простой пастух особую силу молитвы. В этом мы тоже убедимся.

Когда он повзрослел — женился, родились дети. Но жена рано умерла. А вскоре после этого избрали его своим епископом жители Тримифунта. Был когда-то на Кипре такой город, сейчас это деревня Тремефусья. Любили они этого простого, честного и доброго пастуха. Обмануть его было несложно. Но имел он Заступника, Который все подобные попытки пресекал. Один человек купил у Спиридона сто коз. А заплатил (т. е. положил деньги в шкатулку, в которую сам святитель не заглядывал) за девяносто девять. И вот когда покупатель стал забирать скотинку, последняя, сотая, коза никак не хотела уходить к новому хозяину. Она жалобно блеяла, бодалась, возвращалась домой. И лишь после того, как все деньги были возвращены сполна, кротко пошла в стадо.

Вот еще несколько эпизодов из жизни нашего героя. Когда на Кипре была страшная засуха, грозившая неурожаем и голодом, по молитве святителя пошел дождь. Был он такой сильный и продолжительный, что Спиридону опять пришлось обращаться к Богу, чтобы он прекратился. Во время засухи некоторые купцы подняли цены на хлеб. Один их них отличался особой жадностью. Когда начался ливень, его амбар рухнул. Утром владелец рухнувшей житницы вместе со слугами бегал по Тримифунту и умолял прохожих помочь ему собрать хлеб, однако ни у кого не нашел сочувствия. Вся городская беднота ринулась подбирать с земли даровую пшеницу и плоды, отнятые провидением у скупердяя. Так что Спиридон не только помогал, но и наказывал.

Спиридонов ученик, ставший к тому времени сам епископом, как-то говорил проповедь и для красного словца, цитируя Евангелие, заменил слово «постель» на изысканное «ложе». Учитель прервал его речь и спросил: «Неужели ты лучше Того, Кто произнес слово постель, и стыдишься его повторить?»

Спиридон Тримифунтский воскрешал мертвых, останавливал течение реки, когда надо было спасти человека. Будучи епископом, он продолжал заниматься сельским хозяйством. Все деньги и хлеб, что у него были, он давал нуждающимся. Те просто брали их оттуда, где они лежали, и потом возвращали долги. Материальная сторона жизни совершенно не интересовала святителя.

Спиридон был участником Первого Вселенского Собора, где шел спор с арианами, которые своим учением отвергали Божественность Христа. В богословских диспутах в качестве тяжелой артиллерии еретики использовали приглашенных философов-язычников. И в споре с одним из них Спиридон, не будучи искушенным в искусстве красноречия (он же был простым пастухом), силой своей веры сумел убедить оппонента в истинности Православия. Не логикой, не риторикой, а просто верой!

После этого разговора философ сказал своим друзьям: «Пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда, вместо доказательства от разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу».

Умер святитель в 348 году во время молитвы. Но чудеса не прекратились. Мощи его долго путешествовали по миру, пока не «осели» в 1453 году в городе Керкира на греческом острове Корфу. Они совершенно не подвержены разложению. Тело и ткани сохранили гибкость и мягкость. Одежду меняют раз в год, а сапожки на ногах еще чаще – они изнашиваются. Кстати, в звенигородском Савво-Сторожевском монастыре пара Спиридоновой обуви есть.

Иногда не удается отпереть раку с мощами. В таком случае служители говорят: «Спиридона нет там, он ходит по городу». Во время войны, когда итальянцы бомбили Керкиру, ни одна бомба не попала в храм св. Спиридона. Жители даже спасались в нем от бомбежек.

Опознать его на иконах среди множества святителей очень просто. На всех обычно надеты омофоры – длинные ленты с крестами, по которым обычно и узнается святитель на иконе. И очень часто на голове митра. У Спиридона тоже мы видим крестчатый омофор. Но вот митра у него особая. Она не украшена драгоценными камнями, а сплетена из лозы. Строго говоря, это даже не епископский головной убор, а обычная пастушеская шапка. Ведь он всю жизнь, будучи духовным пастырем, оставался простым пастухом.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви