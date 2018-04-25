Святители Иона и Иов Московские

Хоть и разделяет их полтора века, между святителями Ионой и Иовом много общего. И не только в созвучии имен. Оба стояли во главе Русской православной церкви, оба много сделали для нее, оба были первыми. Дни памяти их празднуются на этой ЛК-неделе: Ионы — 28 июня, а Иова – 2 июля. Давайте обо всем по порядку.

Будущий митрополит Московский Иона родился в конце XIV в. на Костромской земле. В 12 лет ушел в монастырь. Подвизался сначала у себя на родине в Галиче, потом перешел в московский Симонов.

В 1431 году он становится епископом Рязанским. Епархия была многонациональной. Мордва, мурома, мещера продолжали исповедовать язычество. Немало сил положил новый епископ, чтобы привести их ко Христу.

Со времен Крещения Руси до середины XV века Русскую церковь возглавляли митрополиты, которых ставил Константинопольский патриарх. За редким исключением это были греки, сербы или болгары. В том же 1431 году умирает глава Русской церкви грек Фотий. Пять лет не присылают из Константинополя нового. Решением собора русских епископов Иона отправляется к патриарху, чтобы тот его утвердил в должности митрополита. Но выясняется, что новый предстоятель уже назначен. Им оказался болгарин Исидор.

Недолго побыв в Киеве (Киев, входивший с состав Великого княжества литовского, формально считался церковной столицей, хотя уже давно русские митрополиты жили в Москве), Исидор отправляется на Флорентийский собор (1438 г.). Константинополю угрожают турки и чтобы как-то укрепиться, светские и церковные власти Византии решают заключить церковную унию (союз) с Римом. Исидор был одним из ярых сторонников объединения. Когда он вернулся после собора в Москву, ни князь, ни архиереи, ни народ не приняли митрополита униата. Он был низложен, заточен в монастырь, откуда бежал в Рим.

На митрополию единодушно был избран святитель Иона. 15 декабря 1448 г. в Москве собором русских епископов он был посвящен в сан митрополита всея Руси. С тех пор московские первосвятители не ездили за посвящением в Константинополь.

10 лет святитель назывался митрополитом Киевским и всея Руси. Московским он стал именоваться с 1458 г., когда для литовских православных епархий был назначен главой ученик Исидора Григорий Болгарин. И до этого великие литовские князья пытались получить себе своего митрополита. Теперь на долгие годы единая Русская митрополия разделилась на две – Киевскую, под юрисдикцией Константинополя, и Московскую, независимую.

Иона много делал для прекращения междоусобиц в борьбе за престол, для укрепления Церкви. Умер он 31 марта 1461 г. При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные мощи его были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Кремля.

Прошло полтора века. Византия окончательно пала, в Литве воцарилась уния, а Московская Русь оказалась единственным православным государством.

Святой Иов родился в древней Старице под Тверью. В молодости ушел в местный монастырь. Он обладал феноменальной памятью (знал наизусть псалтирь, мог цитировать целые главы из Библии) прекрасным голосом и поражавшим многих смирением. Через некоторое время стал настоятелем Старицкой обители. Тут проявился еще один его талант – административный. Через 15 лет он возглавляет московский Симонов монастырь, где когда-то подвизался Иона, а потом и Новоспасский.

В 1581 г. становится епископом Коломенским, а потом Ростовским. А в 1587 г. избирается на Московскую кафедру, т. е. возглавляет Русскую церковь. А через год с небольшим, 26 января 1589 г., при участии Константинопольского патриарха Иеремии II святитель Иов становится первым в истории Патриархом Московским и всея Руси.

Очень много сделал для Церкви. Только в Москве было построено 20 церквей и 3 монастыря. Основаны новые епархии, канонизировано немало святых.

Но наступает Смутное время. В Польше появился Дмитрий Самозванец, который идет к Москве. Как и Иона, Иов поддерживает законного монарха, сначала Бориса Годунова, затем его сына Федора. Но умирает Борис, и одурманенная пропагандой Лжедмитрия толпа 10 июня 1605 г. убивает Федора. Иов призывает дать отпор узурпатору, сохранить мир в стране. Но…

Разъяренная толпа врывается в Успенский собор, не дает, патриарху закончить литургию, срывает с него облачение, избивает. Тащат на лобное место, вновь бьют. Сажают старика в простую телегу и в одной старой монашеской ряске везут в Старицу, где святитель много лет назад начинал свой подвиг.

Лжедмитрий назначает своего патриарха Игнатия, дважды посылает его к Иову за благословением. Но тот благословения не дает. Меньше чем через год убивают Самозванца, и новый царь Василий Шуйский просит уже совсем немощного и ослепшего Иова вернуться на престол. Иов отказывается и благословляет будущего священномученика Гермогена продолжить начатое им дело.

В начале 1607 года Иова привозят в Москву, где он прощает преданных им анафеме изменников, тех, кто пошел за Лжедмитрием и нарушил клятву верности дому Годуновых. Через четыре месяца после всеобщего покаяния 19 июня 1607 г., в ночь на воскресенье, первый Московский патриарх Иов тихо умирает в родной Старице.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви