Святые Мученица Татиана и Равноапостольная Нина

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Женских имен в церковном календаре несколько меньше, чем мужских. На этой ЛК-неделе их всего пять. Три из них, Евпраксия, Леонилла и Иовилла, до такой степени редкие, что вряд ли кто-то из читателей может похвастать, что у него есть знакомые с таким именами. Зато с двумя другими ситуация диаметрально противоположная. Это, как вы прочли в заголовке, Татьяна и Нина.

Для многих Татьянин день – это день студентов. Не одна сотня почитателей нашей газеты причисляют или причисляли себя к этому клану. Но почему именно 25 января -день студентов? Именно в этот день, 12 января по старому стилю, в 1755 году императрица Елизавета Петровна учредила Московский университет. И, естественно, университетский храм был освящен в честь мученицы Татианы. Сначала это был праздник московских школяров, а потом его стали праздновать все студенты страны.

Сама ТАТИАНА, понятно, никогда не была студенткой, жила она на рубеже II и III веков, когда вузов в нашем понятии не существовало. Но, будучи дочерью римского консула, получила хорошее образование и воспитание. А посему вполне логично, что она покровительствует студентам.

Отец ее был тайным христианином и воспитал дочь в любви ко Христу. Когда Татиана подросла, она отказалась выходить замуж и стала диаконисой, в чьи обязанности входило ухаживать за больными и помогать нуждающимся. В первые годы царствования императора Александра Севера (222-235) вспыхнула очередная волна гонений на галилеян (так тогда называли христиан). Среди схваченных была и Татиана, совсем еще молодая девушка.

Ее привели в храм Аполлона и потребовали, чтобы она принесла ему жертву. Святая отказалась. Предание рассказывает, что по ее молитве даже началось землетрясение, и статуя бога упала и разбилась. Над мученицей начался суд с пристрастием (с пытками). Но никакие мучения не могли заставить юную христианку отречься от своего Бога. Несколько дней ее истязали самыми изощренными способами. Наконец повели в цирк и выпустили на арену голодного льва. Такие развлечения для черни были очень популярны. Но зверь подошел к Татиане и стал лизать раны на ее ногах. После этого несколько человек из прислуживающих в цирке открыто исповедали Христа и были тут же убиты. Видя, что эффектное кровавое шоу с мученицей не получилось, Татиане отрубили голову. Вместе с ней был казнен и отец, который после мучений дочери открыто объявил себя христианином, решив пострадать вместе с ней. Это было в 225 г.

Судьба равноапостольной НИНЫ, просветительницы Грузии, совершенно иная. Она прожила долгую и богатую событиями жизнь и умерла своей смертью. Родилась в Каппадокии (совр. Турция) около 280 года. Отец ее был родственником Георгия Победоносца, мать – сестрой Иерусалимского патриарха.

Нина провела детство в родном городе Коластры, потом в юности жила в Иерусалиме. Ее духовным образованием занималась армянка Нианфора. Старица привила ей любовь не только к Святому Писанию, но и к далекой неизвестной стране с высокими покрытыми вечными ледниками горами. Рассказала Нианфора юной Нине и о том, что хитон Христов находится там же, на Кавказе, в городе Мцхете, столице языческой Иверии (Грузии). Долго молила Нина Богородицу, чтобы та помогла ей увидеть сию святыню и посетить эту загадочную страну. И вот однажды Нине приснилось, что вручает ей Божья Матерь крест из виноградной лозы и посылает в Иверию с проповедью Евангелия. Но это был не плод утомленного молитвой ума. Проснувшись, Нина обнаружила в своей руке этот виноградный крест. Сейчас святыня хранится в Тбилисском кафедральном соборе.

Лишь в 319 году попадает Нина в Грузию. Путь ее был долог и опасен. Она чуть не погибла вместе со своими спутницами в Армении. Но не мученический подвиг ей был предуготован, потому она и осталась жива и добралась, наконец, до Иверии.

Придя в Мцхету, Нина поселяется у царского садовника. Своей молитвой она помогла его жене излечиться от бесплодия. Много других чудес совершила она. Вылечила царицу Нану, которая после этого из яростной язычницы стала не менее пламенной христианкой. Через некоторое время исцелила от слепоты и царя Мариана (Мириана). Тот тоже принял крещение, а вместе с ним — и почти вся Грузия. Это было в 324 году.

Удалось ей найти и хитон Господень. Он хранился в семье мцхетской еврейки Сидонии, ученицы Нины. С ним она и умерла, и похоронена была с хитоном в руках. Потом на месте могилы Сидонии был возведен первый в Грузии христианский храм Светицховели, что означает «Животворящий Столп».

Но не могла Нина жить в столице, почивая на лаврах. Она шла дальше, сначала к горцам, неся им свет Благой Вести, потом в Кахетию (Восточная Грузия). Здесь она поселилась в небольшом местечке Бодбе, сделав себе, по своему обычаю, шалаш, в котором жила, молилась и проповедовала. Результатом ее апостольских трудов стало крещение местных жителей и кахетинской царицы Соджи с ее двором.

35 лет прожила Нина в Грузии, сделав эту страну одним из оплотов христианства. Перед смертью она рассказала о своей жизни. Рассказ ее был записан Соломией Уджармской и лег в основу ее жития. Скончалась равноапостольная на 67-м году жизни 14 января 335 г. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, ее родственника. День смерти Нины 14/27 января и стал днем ее памяти.

Очень любят и почитают грузины свою святую. Наверняка придут к нам в Знаменскую церковь 27 января помолиться перед иконой «Слава Грузии», поставить свечку Нине. Но не только в Грузии любят ее. В противном случае не было бы это имя столь популярно у нас.

Всех студентов — бывших, настоящих и будущих — с профессиональным праздником!

Всех Татьян и Нин — далеких и близких, знакомых и незнакомых — с Днем Ангела!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви