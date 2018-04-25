Святые мученики Флор и Лавр

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В эту пятницу, 31 августа (18 по ст. ст.) – день святых Флора и Лавра. Для современного городского жителя, да и не только для городского, эти имена почти ничего не говорят. А вот в старину русский крестьянин знал и очень почитал их, потому что Флор и Лавр в народном сознании – покровители коней. А что такое лошадь в мужицком хозяйстве, вы себе представляете. Это и автомобиль, и трактор, и БТР, и просто верный и сильный друг.

Братья-близнецы (хотя на иконах их изображают непохожими – один с бородой, другой без) жили во II веке в Византии. Потом переселились в Иллирию (нынешняя экс-Югославия). По профессии были камнетесами. Однажды они участвовали в постройке языческого храма. Хотя и были христианами, но от работы на этом объекте не отказались. Все заработанные деньги раздавали бедным.

Как-то сын местного жреца засмотрелся на то, как мастера из бесформенной каменной глыбы создают произведение искусства. Стоял парень слишком близко, осколок отскочил и попал ему глаз. Мамертин, так звали самого жреца, пришел в ярость. Но Флор и Лавр пообещали вылечить юношу. Целую ночь они наставляли его в основах христианской веры, а когда под утро тот уверовал, помолились, и поврежденный глаз зажил. Мамертин со всей семьей и многие другие свидетели чуда уверовали и крестились.

Когда строительство было закончено, языческий храм превратили в христианский: в восточной части здания поставили крест, а идолов уничтожили. Результат такого самоуправства, а вернее, религиозной смелости, не замедлил сказаться. Бывшего жреца Мамертина, его сына и еще 300 христиан сожгли. Флора и Лавра, как зачинщиков, отправили на расправу к правителю Иллирии. Святых братьев бросили в безводный колодец и засыпали живьем землей.

«А при чем же здесь покровители коней?» — спросите вы. Недоумение дорогого читателя понятно. Дело в том, что когда это житие пришло на Русь с Балкан, оно дополнилось еще несколькими сказаниями, которые были очень популярны в народе, пожалуй, больше, чем само житие.

Легенда первая. По ней Флор и Лавр были не строителями, а копателями колодцев. Однажды их засыпало землей, но никто этого не заметил. На месте обвала начала сочиться вода. И одна чахлая лошаденка повадилась эту воду пить. И хозяева заметили, что она начала добреть: круп стал круче, грива длиннее, хвост гуще, а нрав игривей. Начали водить других коней сюда на водопой. И они с каждым днем становились резвее и здоровее. Завал раскопали и нашли там живых и невредимых братьев с лопатами в руках.

Вторая легенда. Пошел мужик сеять озимый овес. И так укатал свою малохольную сивку, что она, бедная, упала. Хозяин со злости начал ее бить и ругаться. А скотоводы наши, особенно пастухи, со скотиной иначе как непечатно не разговаривают. Сам слышал. Но тут появляются два мужа с посохами и говорят изуверу: «За что ты бьешь лошадь? Ведь ты ответишь за нее перед Богом, всякая животина на счету у Него. У вас, вот, на каждой неделе полагается для отдыха праздник, а у коня твоего в круглый год нет ни единого.»

С тех пор было заведено в день Флора и Лавра устраивать лошадиные праздники. Коней чистили, расчесывали, заплетали в гриву ленты, кормили до отвала. Затем вели к церкви, где служили молебен и кропили скотину святой водой. Потом устаивали скачки без упряжи, чтоб конь не подумал, что он работает.

Легенда третья. В Новгородской земле начался падеж коней. Архангел Михаил указал место, где покоятся мощи святых (кстати, на Новгородчине, обрусели у нас Флор и Лавр). Когда нетленные тела братьев нашли, падеж кончился. Этот или похожий сюжет лег в основу иконы «Чудо о Флоре и Лавре». На ней архангел держит за поводья двух коней, предлагая Флору и Лавру сесть на них. А внизу пасется табунок лошадей. Этот сюжет был особенно любим не только крестьянами, но и самими иконописцами. Доказательством тому служат многоцветье палитры и особенная яркость красок.

Дмитрий Ростовский, автор двенадцатитомного собрания житий святых, видел в таком почитании следы древних языческих культов и считал, что связь христианских мучеников Флора и Лавра с лошадьми — это небылица. Но именно благодаря этой «небылице» святые братья вошли в народную память и в народные обычаи. Ведь что такое лошадь в мужицком хозяйстве, вы себе представляете. Это и автомобиль, и трактор, и БТР, и просто верный и сильный друг.

Если у вас, дорогой читатель, есть лошадь, и вы надумаете привести ее 31 августа для освящения к церкви, я бы не советовал вам этого делать. Хотя бы потому, что в старину для этого строили специальные часовни за селом. У нас в Литве таких часовен нет.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви