Связи Америки и Европы остаются прочными – посол Литвы в США

Посол Литвы в Соединенных Штатах Америки Роландас Крищюнас отмечает, что связи Европы и Америки остаются прочными, невзирая на замороженные переговоры о свободной торговле или разногласия по санкциями в отношении России.

“По моему мнению, нет в большей степени стратегической связи, чем между Европой и США”, – сказал в интервью BNS посол.

По его словам, литовские предприниматели не должны ждать договора о свободной торговле, и уже сейчас могут искать новые возможности для экспорта США, поскольку потенциал остается большим. Дипломат отметил, что воротами для литовского бизнеса в США может стать Пенсильвания.

“Мы видим, что те продукты, которые по причине курса доллара были вытеснены с рынка США, возвращаются. Конечно, возможно была и другая ситуация, потому что не было российского эмбарго, ведь рынок сельхозпродуктов для нас был очень важным. Мы видим, что литовские сыры вернулись в Америку. На сегодняшний день мы экспортируем почти на 1 млрд. евро в год, но это не предел, ведь Америка огромная страна. Мое большое желание – превратить Пенсильванию в стратегический штат, который бы мог стать нашими воротами, поскольку она недалеко, мы ее хорошо знаем, есть благосклонно настроенная администрация, и им это интересно. Они склонны стать тем мостом для литовского бизнеса в Америку”, – сказал в интервью BNS Р. Крищюнас.

Он отметил, что в Вашингтоне приветствуют решение Литвы добиться в следующем году показателя НАТО и выделить на оборону 2% внутреннего валового продукта.

“2% – цифра с особым значением, поскольку мы это обещали уже некоторое время назад. Мы согласовывали планы того, как этого добиться, и все сейчас видят, что это можно рукой достать. Эстония благодаря 2%, которые выделяются уже не первый год, упоминается как звезда. В секторе сжиженного газа нас приводят в пример. Если речь идет о том, как страна обеспечивает энергетическую безопасность, то Литву упоминают в качестве примера”, – сказал посол.

BNS

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