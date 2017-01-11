Свыше 1,5 промилле – уголовная ответственность

Дорожная полиция Литвы напоминает, что с 1 января 2017 года значительно ужесточилась ответственность нетрезвых водителей. Полиция надеется, что таким образом сократится количество ДТП.

Водители, замеченные в вождении в нетрезвом виде, с января 2017 года будут привлечены к уголовной ответственности, а нарушение будет квалифицироваться как преступление, в некоторых случаях водителю будет грозить лишение свободы сроком до одного года, сообщает Служба дорожной полиции.

«С 1 января 2017 года ужесточена ответственность водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. Водители с нового года будут привлечены к уголовной ответственности, а нарушение будет квалифицироваться как преступление. Тем водителям, в крови которых зафиксировано более чем 1,5 промилле алкоголя, будет назначен штраф, арест или лишение свободы сроком до одного года», — говорится в сообщении Дорожной полиции.

Ведомство добавляет, что водитель, в крови которого будет зафиксировано более 1,5 промилле алкоголя, в обязательном порядке будет доставлен в медучреждение для сдачи анализа крови.

«У нетрезвого водителя будет изъят автомобиль. Решение об установлении срока изъятия водительских прав у задержанного лица принимает суд. В определенных случаях лица, лишенные водительских прав, смогут вернуть их по истечении 10 лет. Суд, рассматривающий подобные дела, может принять решение либо назначить водителю штраф в размере одной тысячи евро, либо присудить лишение свободы сроком до одного года», — добавляет Дорожная полиция.

По словам руководителя Дорожной полиции Витаутаса Грашиса, за первый же день 2017 года было открыто 16 досудебных расследований.

Если водитель откажется проходить проверку на трезвость, ему грозят штраф в размере от 1000 до 2000 евро и лишение водительских прав сроком до 4 лет.

Штраф за управление транспортным средством, которое не прошло государственный технический осмотр, ранее составлял от 28 до 43 евро, а с 2017 года он будет 30-40 евро. Штраф, налагаемый за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но не более 50 км/ч, составлял от 173 до 231 евро, теперь — от 170 до 230 евро.

За отсутствие обязательного страхования транспортных средств водителей будут штрафовать на сумму от 50 до 100 евро (ранее — от 23 до 34 евро).

При превышении скорости более чем на 30 км/ч лишение права управления будет в обязательном порядке применяться не только к начинающим водителям, но и к водителям транспортных средств с максимально допустимой массой более 3,5 тонны и с более чем девятью местами, а также к водителям мотоциклов.

При превышении скорости более чем на 50 км/ч последуют лишение прав и штраф в размере до 550 евро.

Для водителей, которые не придерживаются запрета на использование мобильных средств связи за рулем, с первого января предусматривается штраф от 60 до 90 евро (до этого он составлял от 28 до 86 евро).

Ужесточается ответственность за опасное вождение, обгон в местах, где он запрещен, выезд со второстепенной дороги на главную с нарушением ПДД, участие в нелегальных гонках.

Нарушители заплатят штраф от 170 до 230 евро и в обязательном порядке лишатся водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Инф. «ЛК»

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